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Inaugura Bansí oficinas centrales

La institución refrenda su compromiso con la entidad

Por Martín Rodríguez

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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Inaugura Bansí oficinas centrales
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      En una ceremonia que convocó a los representantes empresariales del desarrollo económico del Estado y de la región, directivos inauguraron las oficinas centrales de Bansí en San Luis Potosí. 

      El complejo de oficinas se ubica en el edificio que fue bendecido por el presbítero Marco Antonio Luna Aguilar.

      En su discurso, Jorge Montes Guerra, director y presidente del Consejo de Administración de Bansi, dijo que es tiempo de agradecer que que les permita crecer y desarrollarse como banco y que se les permita la alegría de estrenar oficinas. 

      Para él, la apertura representa una oportunidad del cielo para estrechar los lazos con la ciudad de San Luis Potosí, con las empresas, el gobierno y sus familias, de manera que pone su granito de arena con el desarrollo económico de este gran estado. 

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      En su intervención, el secretario de Desarrollo Económico, Mario García Valdez, se sumó a los parabienes por la institución bancaria. Recordó que para San Luis Potosí, Bansi no es nuevo, tiene 33 años impulsando el sector financiero desde sus raíces en Guadalajara.

      Añadió que la empresa tiene arraigo y cariño por San Luis Potosí y destaca por sus operaciones, la historia de éxito y la confianza mutua entre la compañía y las familias.  El director de Bansi en San Luis Potosí, Gerardo Serrano Gaviño, dijo que las oficinas inauguradas este jueves reflejan el crecimiento de la institución.

      Dijo que hoy inician una nueva etapa, pero se compromete con su gran equipo a seguir creciendo, cumpliendo objetivos y manteniendo a San Luis Potosí como una de las ciudades más importantes del país.

      Agregó que reconoce el trabajo de su equipo, en particular por su esfuerzo y compromiso y por lo que se hace todos los días. "Me siento profundamente orgulloso de trabajar con ustedes, porque los resultados no son solamente de Bansi San Luis Potosí, sino de todo el equipo y las oficinas nuevas son reconocimiento a ese trabajo".

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