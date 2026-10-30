Bolivia recuerda esta vez a los animales silvestres víctimas de incendios en Día de Todos los Santos

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Con panes tradicionales con forma de jaguares, papagayos, abejas y monos, además de flores, velas y fotografías, un grupo de activistas y la gobernación de La Paz instalaron un altar como parte de la festividad del Día de Todos los Santos para recordar a los animales que murieron en los incendios forestales de los últimos años en Bolivia.

Esta celebración, en que se fusionan creencias del catolicismo con ritos andinos, se realiza cada 1 de noviembre al mediodía para compartir con las almas de los seres queridos fallecidos, y el 2 de noviembre se hace su despedida.

En la mesa no faltan los panes conocidos como Tantawawas, una palabra aimara que significa "pan" (tanta) y "bebé" (wawa). En esta ocasión tomaron forma de los animales silvestres.

Los activistas de Amor Por los Animales y su Biodiversidad (APLAB), entre otras organizaciones, y la gobernación de la La Paz decidieron adelantarse a la conmemoración con una mesa para "las almitas" de los animales que fallecieron a raíz de los incendios y los que son víctimas del tráfico ilegal.

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En Bolivia, el Día de Todos los Santos o Día de los Difuntos es una creencia muy arraigada en la que los bolivianos visitan también los cementerios. La festividad se prolonga por varios días en regiones rurales andinas, donde la fecha se asocia al ciclo agrícola. En La Paz culminará una semana después con un rito a las calaveras, una costumbre practicada en pequeños grupos que la Iglesia católica se ha negado a reconocer.

"Tenemos que recordar que nosotros debemos de cuidar a los animalitos silvestres. No podemos dejarlos morir", dijo a The Associated Press Virginia Copa del hogar transitorio Chuñitos, un término local que significa naricitas.

"No hay que olvidar a estos animales silvestres que todos los bolivianos somos dueños y tenemos que concientizar para evitar sus muertes en un futuro", señaló, por su parte, Daniel Flores, encargado de Biodiversidad de la Gobernación de La Paz.

En los últimos años incluyeron a las mascotas en la festividad de Todos Santos. Y ahora también a los animales silvestres de la Amazonía boliviana.

En Bolivia los peores incendios forestales se registraron en 2024 en la región de la Amazonía, cuando se quemaron 10 millones de hectáreas de pastizales y bosques, según informes gubernamentales y privados. Y se calcula que miles de animales murieron en los últimos años, aseguró Flores.

Aunque este año bajaron los incendios en comparación de los pasados, "no hay que bajar la guardia", agregó Flores.

Gran parte de los incendios forestales en la nación andina se inician por prácticas agrícolas tradicionales de quema de pastizales y maleza durante la época seca entre julio y octubre para renovar cultivos. Con frecuencia se salen de control debido a condiciones climáticas, sobre todo en las tierras bajas donde se concentra la agroindustria y ganadería.