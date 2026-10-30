logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

CAF mantiene Copa Africana bienal: decisión oficial

La CAF votó por unanimidad para conservar el formato bienal de la Copa Africana de Naciones.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 05:19 p.m.
A
CAF mantiene Copa Africana bienal: decisión oficial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Copa Africana de Naciones continuará disputándose cada dos años después de que la Confederación Africana de fútbol votó por unanimidad el viernes para revocar la decisión de pasar el torneo a un ciclo de cuatro años.

      La CAF anunció en diciembre pasado que la Copa Africana se disputaría cada cuatro años, a partir de 2028, lo que permitiría que la nueva Liga de Naciones de África se dispute por primera vez en 2029.

      La decisión en ese momento, que llevaba la competición a un calendario alineado con el calendario internacional de la FIFA, molestó a muchos en la Copa Africana en Marruecos, y algunos afirmaron que se tomó pensando en los deseos europeos, en detrimento de los intereses africanos.

      La CAF indicó en octubre que estaba reconsiderando el asunto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "La decisión del Comité Ejecutivo de la CAF de que la Copa Africana se celebre cada dos años se basó en impulsar, proteger y promover el interés del fútbol africano y de las 54 asociaciones miembro de la CAF, así como el interés de los jugadores africanos empleados por clubes de fútbol fuera de África", manifestó el presidente de la confederación, Patrice Motsepe, en un comunicado.

      "También nos preocupaba que se necesitaran varios años antes de que la nueva competición panafricana propuesta, la Liga de Naciones Africanas, pudiera aportar contribuciones sustanciales en lo financiero y en el desarrollo futbolístico para que el fútbol africano y las competiciones de la CAF fueran competitivas a nivel mundial y autosostenibles".

      La próxima Copa Africana seguirá adelante según lo previsto en Kenia, Tanzania y Uganda el próximo año, y los torneos posteriores se disputarán en 2028, 2031 y 2033.

      "El próximo Mundial de la FIFA se celebrará en 2030 y, de acuerdo con la tradición de la FIFA, el torneo final de la AFCON y otras competiciones de selecciones nacionales de las confederaciones podrían no celebrarse durante el año del Mundial de la FIFA", señaló Motsepe.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      CAF mantiene Copa Africana bienal: decisión oficial
      CAF mantiene Copa Africana bienal: decisión oficial

      CAF mantiene Copa Africana bienal: decisión oficial

      SLP

      El Universal

      La CAF votó por unanimidad para conservar el formato bienal de la Copa Africana de Naciones.

      GP de México 2026: Leclerc, el más veloz en la FP1
      GP de México 2026: Leclerc, el más veloz en la FP1

      GP de México 2026: Leclerc, el más veloz en la FP1

      SLP

      El Universal

      El piloto mexicano Checo Pérez terminó en el lugar 18 en una sesión dominada por novatos.

      Max Verstappen genera polémica tras declaraciones
      Max Verstappen genera polémica tras declaraciones

      Max Verstappen genera polémica tras declaraciones

      SLP

      El Universal

      Las críticas a Verstappen surgen por el contexto de sus declaraciones en vísperas del GP México.

      Checo Pérez en prácticas libres del GP México 2026
      Checo Pérez en prácticas libres del GP México 2026

      "Checo" Pérez en prácticas libres del GP México 2026

      SLP

      El Universal

      Cadillac cede su monoplaza a Colton Herta, piloto estadounidense que apunta a futuro en la escudería.