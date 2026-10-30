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En cateo, localizan decenas de vehículos robados

En el predio intervenido había desde camiones de carga hasta camionetas y automóviles

Por Redacción

Octubre 30, 2026 03:00 a.m.
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En cateo, localizan decenas de vehículos robados
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      Un cateo en un predio de la colonia General I. Martínez llevado a cabo por la Fiscalía General de la República, con el apoyo de otras corporaciones, dio como resultado el aseguramiento de decenas de vehículos con reporte de robo u otro tipo de irregularidades, lo que las autoridades consideran un fuerte golpe a las bandas delictivas dedicadas a esta actividad.

      La diligencia de la FGR se derivó de la detención de un sujeto por parte de la Guardia Civil Estatal, el cual se hacía pasar por empresario transportista pero se determinó que en realidad era parte de una célula delictiva que se dedica al asalto de traileros.

      De acuerdo a información de la Guardia Civil Estatal, el pasado 26 de octubre elementos de la División Caminos detuvieron a un hombre de 31 años de edad, a quien le aseguró un inhibidor de señal de 10 antenas y un teléfono celular, que fueron puestos a disposición de la FGR, instancia que dio seguimiento a las investigaciones correspondientes.

      Información de inteligencia determinó que el hombre presuntamente operaba una empresa de autotransporte y se hacía pasar por empresario; sin embargo, se determinó que estaría relacionado con una célula delictiva dedicada al robo de transporte de carga, aunque será la autoridad federal quien determinará las posibles responsabilidades y la situación jurídica del detenido.

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      Como resultado de las investigaciones, la FGR ejecutó una orden de cateo a un terreno ubicado en la colonia General I. Martínez, en la capital potosina, con la participación de personal ministerial y pericial, la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

      En el predio se localizaron tractocamiones, remolques, plataformas, camionetas y automóviles, además de dispositivos de localización y otros indicios; también se detectaron tres cajas secas, dos plataformas y un dolly con alteraciones en el número de identificación vehícular.

      Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, destacó la labor operativa de la División Caminos y de la coordinación con las instituciones federales para combatir delitos que afectan al sector del autotransporte, y refrendó el compromiso de mantener acciones de vigilancia e inteligencia en las carreteras y vías de comunicación.

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