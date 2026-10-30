Fue feminicidio caso de Karla Pontigo: AI

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Amnistía Internacional catalogó como feminicidio la muerte de Karla Pontigo Luciotto. En el décimo cuarto aniversario del asesinato de la joven, la organización no gubernamental reclamó la incapacidad de la Fiscalía General del Estado para resolver el caso.

Fiscalías enfrentan críticas por manejo del caso

En el historial de 14 años, desde los hechos ocurridos el 28 de octubre de 2012, la investigación ha enfrentado una serie de contratiempos que incluyen un conflicto de intereses de la Procuraduría General de Justicia del Estado de la época, a la que se le atribuyen deficiencias tanto en la etapa procesal como en el procesamiento de pruebas de laboratorio.

Precisamente por esas fallas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó a que la Fiscalía General de la República atrajera el caso potosino.

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Amnistía Internacional exige justicia y responsabilidades

Amnistía Internacional llamó a la actual titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, a solventar las fallas del caso que desde un principio debió abordarse con el protocolo de feminicidio.

La instancia internacional también está al pendiente de que se haga efectiva la responsabilidad de los funcionarios judiciales que obstruyeron el caso, por falta de la debida protección a la escena del crimen y el procesamiento de la cadena de custodia.

Entre otras anomalías registradas en esa pesquisa están que nunca tomaron fotografías de la escena, desaparecieron las pruebas que podían establecer la agresión sexual y no se consideraron las pruebas de acoso sexual y violencia psicológica.

También estaba vigente la advertencia de que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado carecía de los medios para gestionar el desahogo científico de la investigación, no había unidades especializadas o multidisciplinarias para la indagatoria, persecución, litigación y concentración de los asuntos relacionados con el caso.

Amnistía Internacional documentó el caso de Karla Pontigo como un hecho en que quedó exhibida la negligencia de las autoridades tanto de procuración como de administración de justicia.