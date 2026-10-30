Con Lorenzo hasta Taddei, cinco empresas sacaron 2.5 mil mdp

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El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, confirmó este viernes que el monopolio en el material electoral que salió a la luz en la gestión de Guadalupe Taddei inició, por lo menos, desde el 2014, cuando Lorenzo Córdova estaba al frente del órgano electoral.

"Nosotros hemos detectado que, al menos, de 2014 hasta 2025, cinco empresas con vínculos entre sí, es decir, comparten representantes legales y socios, han sido competencia y recibieron contratos por alrededor de dos mil 461 millones de pesos", dijo el contralor.

El funcionario compareció hoy ante las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados, para presentar los avances de las investigaciones realizadas por el organismo, relacionadas con los procesos de licitación.

Durante la reunión de trabajo con legisladoras y legisladores, el contralor del INE reveló que cinco personas servidoras públicas ya fueron señaladas directamente por haber cometido algún acto de corrupción, además de que hay 18 expedientes abiertos por posibles casos de conflicto de interés durante la gestión de Taddei.

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Al inicio de su comparecencia, el contralor indicó que actualmente hay 18 expedientes abiertos por este caso, de los cuales, cinco están en procedimiento de responsabilidades, es decir, que ya se le imputó responsabilidad directamente a alguna persona servidora pública y se entregaron citatorios para la audiencia inicial.

Respecto a los 13 expedientes en fase de investigación, Carvente Contreras explicó que uno de ellos es el expediente maestro; cuatro son de desglose, que corresponden a una persona en particular -tres por actuación bajo conflicto de interés y uno por ocultamiento de conflicto de interés-; a estos se suman otros ocho expedientes abiertos derivado de auditorías realizadas por el OIC.

El titular del OIC explicó que el órgano a su cargo sólo puede resolver casos no graves, por lo que los cinco expedientes en los que ya se le imputó responsabilidad a una persona servidora pública serán resueltos por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Víctor Hugo Carvente detalló cuáles son las fases para el desarrollo de los procesos de responsabilidad administrativa contra las personas funcionarias que incurrieron en posibles conflictos de interés durante la gestión de Taddei:

La OIC hace un emplazamiento para notificar a la persona servidora pública que está siendo investigada por faltas graves.

Se realiza una audiencia inicial ante el órgano de control del INE.

El expediente es remitido al TFJA.

Luego de recibir el expediente, el Tribunal de Justicia administrativa asume la competencia.

El TFJA admite y desahoga las pruebas.

Se abre un periodo de alegatos para que ambas partes expongan su postura.

Finalmente, el TFJA emite la resolución correspondiente.

El titular del OIC del INE confirmó que el monopolio en el material electoral que salió a la luz con Taddei inició en el 2014, con Lorenzo Córdova.

El OIC del INE cuenta con 18 expedientes relacionados con conflictos de interés. Foto: Captura de pantalla de video.

Cinco empresas acaparan contratos millonarios en material electoral

El contralor del INE explicó durante su presentación ante las comisiones de la Cámara de Diputados que, desde el 2014 hasta el 2025, cinco empresas vinculadas entre sí, es decir, que comparten representantes legales y socios, han simulado competencia para acaparar los contratos para proveer de material electoral a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Gracias a estas prácticas desleales, en dicho periodo las compañías lograron obtener contratos por un monto de alrededor de dos mil 462 millones de pesos.

Las cinco empresas que acaparan los contratos para proveer de materiales electorales al INE y institutos electorales locales son:

Cajas Graf.

Corporativo Zeg.

Formas Finas y Materiales.

Comercializadora JVLY.

Seriplas te México.

El titular del OIC del INE confirmó que el monopolio en el material electoral que salió a la luz con Taddei inició en el 2014, con Lorenzo Córdova.

Cinco empresas acaparan contratos para proveer material electoral a los OPLES. Foto: Captura de pantalla de video

Durante la comparecencia del titular del OIC del INE, legisladoras y legisladores de distintos partidos le preguntaron directamente si existe algún procedimiento o denuncia presentada en contra de Guadalupe Taddei.

El contralor se negó a declarar abiertamente si hay algún expediente abierto que involucre a la exconsejera presidenta, argumentando que está imposibilitado para revelar este dato para respetar el debido proceso.

"Muchas de las faltas que se pueden tipificar como graves corresponde al TFJA determinar e imponer las sanciones. Ya se encuentran cinco procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados [...] cuando existen todos los elementos para advertir un delito por hechos de corrupción, tipificados en el Código Penal Federal, cuando se reúnen esos elementos se da vista a la autoridad ministerial. Desde luego que lo haremos, tengan la certeza de que así será. Es importante cuidar el debido proceso", dijo Carvente.