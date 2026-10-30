logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ejecutan orden de aprehensión contra hombre que envenenó a perros

Salvador fue trasladado al Reclusorio Preventivo Norte tras la orden de aprehensión.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 04:29 p.m.
A
Ejecutan orden de aprehensión contra hombre que envenenó a perros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de maltrato animal en contra de Salvador "N", el hombre detenido la mañana de este viernes, por ser el presunto responsable del envenenamiento de varios perros en el Parque España, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.


      La FGJ informó que hoy a las 13:55 horas, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión contra el Salvador, de 58 años de edad, la persona que fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y puesta a disposición ante esta FGJ por el delito de resistencia de particulares.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Asimismo, la FGJ dijo que la investigación se concentró en dos líneas fundamentales: las pruebas periciales que permitieron identificar la sustancia tóxica utilizada, y el análisis de videograbaciones y entrevistas, con lo que se identificó al probable responsable, para así reunir los datos de prueba para obtener la orden de aprehensión.
      Salvador fue trasladado al Reclusorio Preventivo Norte donde la autoridad judicial determinará su situación jurídica.
      La FGJ sostuvo que el delito de causar dolosamente la muerte de un animal contempla una pena de dos a seis años de prisión, pero cuando se provoca un sufrimiento grave antes de la muerte, como ocurrió en este caso por envenenamiento, la pena puede alcanzar hasta 10 años de prisión.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ejecutan orden de aprehensión contra hombre que envenenó a perros
      Ejecutan orden de aprehensión contra hombre que envenenó a perros

      Ejecutan orden de aprehensión contra hombre que envenenó a perros

      SLP

      El Universal

      Salvador fue trasladado al Reclusorio Preventivo Norte tras la orden de aprehensión.

      IMSS alista convocatoria para contratar a médicos especialistas
      IMSS alista convocatoria para contratar a médicos especialistas

      IMSS alista convocatoria para contratar a médicos especialistas

      SLP

      El Universal

      Zoé Robledo dialoga con directores y personal para atender necesidades hospitalarias.

      Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel, exige Ramírez Cuéllar
      Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel, exige Ramírez Cuéllar

      "Guadalupe Taddei debe de ir a la cárcel", exige Ramírez Cuéllar

      SLP

      El Universal

      El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados solicitó a la FGR investigar contratos irregulares en el INE.

      Tiktok presenta guía de bienestar digital en CDMX
      Tiktok presenta guía de bienestar digital en CDMX

      Tiktok presenta guía de bienestar digital en CDMX

      SLP

      El Universal

      La clínica Comenzar de Nuevo aportó en el capítulo sobre trastornos alimentarios de la guía.