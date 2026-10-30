Ejecutan orden de aprehensión contra hombre que envenenó a perros

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Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de maltrato animal en contra de Salvador "N", el hombre detenido la mañana de este viernes, por ser el presunto responsable del envenenamiento de varios perros en el Parque España, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

La FGJ informó que hoy a las 13:55 horas, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión contra el Salvador, de 58 años de edad, la persona que fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) y puesta a disposición ante esta FGJ por el delito de resistencia de particulares.

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Asimismo, la FGJ dijo que la investigación se concentró en dos líneas fundamentales: las pruebas periciales que permitieron identificar la sustancia tóxica utilizada, y el análisis de videograbaciones y entrevistas, con lo que se identificó al probable responsable, para así reunir los datos de prueba para obtener la orden de aprehensión.Salvador fue trasladado al Reclusorio Preventivo Norte donde la autoridad judicial determinará su situación jurídica.La FGJ sostuvo que el delito de causar dolosamente la muerte de un animal contempla una pena de dos a seis años de prisión, pero cuando se provoca un sufrimiento grave antes de la muerte, como ocurrió en este caso por envenenamiento, la pena puede alcanzar hasta 10 años de prisión.