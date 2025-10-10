Israel aprueba acuerdo inicial con Hamás

El Cairo, Egipto.- El gabinete de Israel aprobó el viernes el plan del presidente de EU Donald Trump para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes restantes en manos de Hamás, un paso clave hacia el fin de una devastadora guerra de dos años que ha desestabilizado el Oriente Medio.

El plan más amplio de alto el fuego incluía muchas preguntas sin respuesta, cuentos como si Hamás se desarmará y cómo, y quién gobernará Gaza.

En horas previas a votación del gabinete de Israel, los ataques israelíes continuaron. Al menos 11 palestinos muertos y otros 49 heridos llegaron a los hospitales en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud de Gaza.

Un alto funcionario y negociador de Hamás pronunció un discurso el jueves en el que expuso lo que dijo son los elementos centrales del acuerdo de alto el fuego: Israel liberará a unos 2.000 palestinos que retienen en sus cárceles, abrirá el cruce fronterizo con Egipto, permitirá el flujo de ayuda y se retirará de Gaza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la ciudad de Jan Yunis en el sur de Gaza, las reacciones al anuncio de un alto el fuego fueron relativamente moderadas y muchas teñidas de dolor.

"Estoy feliz e infeliz. Hemos perdido a mucha gente a seres queridos, amigos y familiares. Perdimos nuestros hogares", expresó Mohammad Al Farra. "A pesar de nuestra felicidad, no podemos evitar pensar en lo que está por venir. ... Las áreas a las que estamos regresando, o pretendemos regresar, están inhabitables".

En Tel Aviv, las familias de los rehenes restantes descorcharon champaña y lloraron de alegría después de que Trump anunciara el acuerdo.

Bajo los términos, Hamás tiene la intención de liberar a todos los rehenes vivos en cuestión de días, mientras que el ejército israelí comenzará una retirada de la mayor parte de Gaza, dijeron a The Associated Press personas al tanto del asunto. Hablaron a condición de guardar el anonimato para declarar sobre detalles de un acuerdo que no se ha hecho completamente público. Se cree que unos 20 de los 48 rehenes aún en cautiverio están vivos.

En un breve video publicado por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se ve a Trump hablando por teléfono con un grupo de familias de rehenes jubilosas.

"Todos regresarán el lunes", manifestó Trump, quien se prevé visitar la región muy pronto.

Se preve que las liberaciones de rehenes y prisioneros comiencen el lunes, dijeron funcionarios de Egipto y Hamás, aunque podría ocurrir inclusive el domingo.