Ataques con drones israelíes en Líbano dejan 11 muertos

BEIRUT (AP) — Ataques con drones israelíes en el sur de Líbano se cobraron la vida de 11 personas el martes, entre ellas un hombre junto con su hijo y su hija, informó la agencia estatal de noticias, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara que Israel y el grupo Hezbollah habían acordado reducir los combates.

Hezbollah y ataques en la frontera

Hezbollah, que cuenta con el respaldo de Irán, lanzó decenas de proyectiles y drones hacia soldados israelíes en el sur de Líbano y hacia ciudades y pueblos israelíes en los últimos días, mientras los ataques aéreos de Israel mataron a decenas, entre ellos mujeres y niños, en Líbano. Hezbollah no llevó a cabo ningún ataque contra Israel después del anuncio de Trump.

Las hostilidades en curso —pese al anuncio de Trump y a un alto el fuego nominal que comenzó en abril— están profundizando el desplazamiento de la población libanesa. También son un importante punto de fricción en las negociaciones para ampliar un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, ya que la República Islámica quiere que cualquier acuerdo de ese tipo ponga fin también a los combates en Líbano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dos agencias de noticias iraníes semioficiales informaron el martes que el país cortó la comunicación con los mediadores que facilitan las conversaciones para una tregua.

Otra ronda de conversaciones entre Israel y Líbano comenzó el martes en Washington, donde los negociadores libaneses buscan un cese de fuego total que impida futuros ataques. El diálogo comenzó en abril y fue el primero en más de tres décadas entre dos países que no tienen relaciones diplomáticas formales. Hezbollah ha rechazado las negociaciones directas, confiando en la presión de Irán.

Las conversaciones previstas se producen días después de que las tropas terrestres israelíes llevaran a cabo su incursión más profunda en Líbano en 26 años y luego Israel amenazara con atacar los suburbios del sur de Beirut, lo que causó pánico en la capital libanesa mientras miles huían.

Declaraciones y amenazas oficiales

Israel dice que seguirá atacando si Hezbollah lo hace

Trump apuntó el lunes que había hablado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y que se había comunicado con Hezbollah a través de mediadores, y que no habría tropas “yendo a Beirut”. Pese al anuncio, la intensidad de ataques entre Israel y Hezbollah continuó.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, declaró durante una conferencia de defensa el martes que su país se había abstenido previamente de atacar Beirut por deferencia a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Pero dijo que Netanyahu informó a Trump en una llamada telefónica a última hora del lunes que Israel atacará los suburbios del sur de Beirut si Hezbollah continúa atacando el norte de Israel, haciéndose eco de comentarios del primer ministro el día anterior.

Las principales autoridades políticas de Líbano insisten en que las conversaciones deben continuar, pese a las dificultades de Beirut para detener los ataques, y la creciente presión de más de 1 millón de desplazados que viven en condiciones difíciles.

“Las negociaciones son la opción menos costosa para Líbano y el pueblo libanés”, dijo el primer ministro Nawaf Salam. “Es el camino más corto para la ocupación y permitir que nuestro pueblo en el sur regrese a las ciudades y aldeas”.

La estatal Agencia Nacional de Noticias de Líbano reportó el martes que un ataque con un avión no tripulado israelí alcanzó un automóvil en la carretera que conecta la localidad sureña de Marjayoun con la ciudad de Nabatiye, y mató a James Karam, un dentista de la cercana localidad cristiana de Qlayaa, además de a su hija y su hijo.

El ejército libanés indicó que dos soldados sufrieron heridas leves cuando otro dron los golpeó en una carretera a las afueras de la ciudad.

Ataques con drones mataron a dos sirios que trabajaban en un vivero en la aldea de Jibchit y a dos personas en la cercana aldea de Toul, informó la agencia. Un tercer ataque alcanzó un auto cerca de la aldea de Harouf y causó la muerte de una persona.

Otros dos ataques aéreos en el sur de Líbano mataron a tres personas, según la ANN.

El ejército israelí dijo que no tenía conocimiento de ningún ataque israelí en la zona donde Karam y sus familiares murieron.

La ANN también informó que un ataque aéreo israelí en la aldea sureña de Marwaniyeh el lunes mató a seis personas de la familia Abdullah. Hassan y su esposa Hanan murieron junto con cuatro niños, Ali, Ibrahim, Leen y Julia. Un tercer hijo sobrevivió pero está recibiendo tratamiento.

Hezbollah afirmó el martes que sus combatientes dispararon misiles antitanque contra tropas israelíes que avanzaban hacia la aldea sureña de Hadatha, a unos 7 kilómetros (4 millas) de la frontera con Israel.

En varias zonas del norte de Israel se activaron las sirenas, indicó el ejército en un comunicado. Agregó que se identificó “un objetivo aéreo sospechoso” en la zona donde operan soldados israelíes en el sur de Líbano, pero que no se reportaron heridos.

Más de 3.400 muertos en Líbano

La última ronda de combates entre Israel y Hezbollah se ha cobrado la vida de 3.468 personas en Líbano y ha desplazado a más de 1 millón. Según la oficina de Netanyahu, al menos 27 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en o cerca del sur de Líbano. Además, dos civiles fallecieron en el norte de Israel.

El ejército israelí informó a última hora del lunes que un soldado murió en el sur de Líbano y agregó que otros siete resultaron heridos en el incidente, tres de ellos de gravedad.

El uso de drones de fibra óptica difíciles de detectar por parte de Hezbollah ha sido letal para el ejército israelí, que tiene dificultades para responder.