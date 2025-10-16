logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Fotogalería

Argentina y Marruecos disputarán la final del Mundial Sub20

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Erupciona volcán en Indonesia

Por EFE

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Erupciona volcán en Indonesia

Yakarta, Indonesia.- El volcán Lewotobi Laki-Laki de Indonesia, ubicado en la oriental isla de Flores, erupcionó en dos ocasiones este miércoles y arrojó ceniza a 10 kilómetros sobre su cráter, lo que llevó a las autoridades a decretar el máximo nivel de alerta.

El Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) de Indonesia informó en un comunicado que la primera erupción tuvo lugar a la 1:35 hora local y la segunda a las 9:21, con respectivas duraciones de nueve y tres minutos, acompañadas de fuertes estruendos.

Las autoridades han alertado de potenciales inundaciones de lava en los ríos que nacen en la cima del volcán en caso de lluvia y han recomendado a los habitantes y visitantes de zonas próximas cubrirse la nariz y la boca para evitar respirar ceniza, así como mantenerse alejados en un radio de unos siete kilómetros.

La víspera, las autoridades ya alertaron de posibles erupciones, tras detectar un aumento de los “terremotos volcánicos profundos”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Lewotobi Laki-Laki registró el pasado 7 de julio su mayor erupción desde 2023.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Médicos Sin Fronteras sale de Haití
Médicos Sin Fronteras sale de Haití

Médicos Sin Fronteras sale de Haití

SLP

AP

Israel deja libre a personal médico
Israel deja libre a personal médico

Israel deja libre a personal médico

SLP

AP

Libera a decenas, pero aún hay más de 100 encarcelados

Madagascar vive en incertidumbre
Madagascar vive en incertidumbre

Madagascar vive en incertidumbre

SLP

EFE

Erupciona volcán en Indonesia
Erupciona volcán en Indonesia

Erupciona volcán en Indonesia

SLP

EFE