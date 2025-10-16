Erupciona volcán en Indonesia

Yakarta, Indonesia.- El volcán Lewotobi Laki-Laki de Indonesia, ubicado en la oriental isla de Flores, erupcionó en dos ocasiones este miércoles y arrojó ceniza a 10 kilómetros sobre su cráter, lo que llevó a las autoridades a decretar el máximo nivel de alerta.

El Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos (PVMBG) de Indonesia informó en un comunicado que la primera erupción tuvo lugar a la 1:35 hora local y la segunda a las 9:21, con respectivas duraciones de nueve y tres minutos, acompañadas de fuertes estruendos.

Las autoridades han alertado de potenciales inundaciones de lava en los ríos que nacen en la cima del volcán en caso de lluvia y han recomendado a los habitantes y visitantes de zonas próximas cubrirse la nariz y la boca para evitar respirar ceniza, así como mantenerse alejados en un radio de unos siete kilómetros.

La víspera, las autoridades ya alertaron de posibles erupciones, tras detectar un aumento de los “terremotos volcánicos profundos”.

El Lewotobi Laki-Laki registró el pasado 7 de julio su mayor erupción desde 2023.