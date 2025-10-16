“Trump terminará guerra en Ucrania”

Bruselas, Bélgica.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que la guerra en Ucrania terminará “bajo la responsabilidad” del presidente estadounidense, Donald Trump, al tiempo que coincidió en que todos los miembros de la OTAN deben contribuir a la iniciativa aliada con la que se compra material militar a Washington para enviarlo a Kiev.

“Esta guerra no empezó bajo la responsabilidad del presidente Trump, pero terminará bajo ella”, declaró Hegseth durante la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania celebrada en Bruselas.

Hegseth dijo que si la guerra de Rusia contra Ucrania no termina y “no hay camino a la paz en el corto plazo, entonces Estados Unidos, junto a sus aliados, dará los pasos necesarios para imponer un coste a Rusia por su continua agresión”.

“El Departamento de Guerra (estadounidense) está preparado para desempeñar su papel, de una forma que solo EU puede hacerlo. Bajo el liderazgo firme de Trump se pondrá fin a la guerra en Ucrania.

“La guerra debe terminar. Como le vimos hacer en Gaza y Oriente Medio, Trump sabe cómo forjar la paz, crear oportunidades en situaciones y escenarios en los que la paz parece lejana. Solo él tiene la capacidad para eso”, destacó.

En una declaración ante la prensa junto al ministro de Defensa ucraniano, Denis Shmyhal, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que ya se han sumado a la iniciativa PURL más de la mitad de los países de la Alianza, y apuntó que “más de dieciséis, diecisiete aliados” están comprometidos ahora con ese mecanismo.

Por su parte, Shmyhal expuso durante la reunión del grupo de contacto que entre las prioridades de material militar para su país en 2025 y 2026 se encuentran las entregas mediante PURL y también recibir misiles de largo alcance como los Tomahawk que tiene Estados Unidos.

“Necesitamos combinar nuestros drones de ataque profundo con los misiles de ataque profundo de nuestros socios, insto a esto”, declaró.