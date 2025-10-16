Israel recibe los restos de otros dos rehenes

Jerusalén, Israel.- Israel recibió el miércoles los restos de otros dos rehenes, horas después de que el Ejército israelí indicó que uno de los cuerpos entregados anteriormente no correspondía al de un rehenes.

Los ataúdes con los restos fueron transferidos por la Cruz Roja tras recibirlos de Hamás. Si se confirma que los restos se corresponden con algunos de los 21 cuerpos que continuaban en Gaza, Hamás habrá entregado hasta el momento nueve cadáveres.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza indicó que recibió 45 cuerpos adicionales de palestinos de parte de Israel, otro paso en la implementación del acuerdo de alto el fuego. Con ello ya suman 90 los cadáveres devueltos a Gaza para ser enterrados. El equipo forense que examinó los restos dijo que mostraban signos de maltrato. Dentro del acuerdo, Hamás entregó cuatro cuerpos el martes, tras la devolución de los primeros cuatro el lunes, cuando fueron liberados los últimos 20 rehenes vivos. En total, Israel ha estado aguardando el regreso de 28 rehenes fallecidos.

El Ejército israelí indicó que las pruebas forenses mostraron que “el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes”. Hamás aseguró que el cuerpo pertenece a un “soldado” israelí capturado por su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, en mayo de 2024.

Muchos de los primeros restos devueltos parecían descompuestos o quemados. Algunos carecían de extremidades o dientes, mientras que otros estaban cubiertos de arena y polvo. El equipo forense que recibió los cuerpos indicó que algunos llegaron aún encadenados o con indicios de haber sufrido abusos físicos.

“No habrá concesiones”

El plan de alto el fuego presentado por el presidente estadounidense Donald Trump estipulaba que todos los rehenes —vivos y muertos— debían ser entregados antes de un plazo que expiró el lunes. Pero según el acuerdo, si eso no ocurría, Hamás debía compartir información sobre los rehenes fallecidos e intentar entregarlos lo antes posible.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que Israel “no hará concesiones”, y exigió que Hamás cumpla con los requisitos establecidos en el acuerdo de alto el fuego sobre la devolución de los cuerpos de los rehenes.

Hamás ha dicho a los mediadores que algunos cadáveres se encuentran en zonas controladas por las fuerzas israelíes.