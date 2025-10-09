Israel y Hamás logran acuerdo

Washington.- Israel y Hamás han acordado pausar los combates en Gaza y liberar al menos a algunos cautivos como parte de un acuerdo propuesto por Estados Unidos, lo que representaría el mayor avance de los últimos meses para dar fin a la guerra en el territorio palestino.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y perdurable”, escribió el presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales. “Todas las partes serán tratadas de manera justa”.

Hamás dijo por su cuenta que había acordado un trato que llevará al fin de la guerra en Gaza, la retirada de las tropas israelíes, la entrada de ayuda a Gaza y el intercambio de cautivos.

Hamás instó a Trump ya los mediadores a garantizar que Israel implemente todas las disposiciones del acuerdo “sin desmentidos ni retrasos en la implementación de lo acordado”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hamás planea liberar este fin de semana a los 20 rehenes que aún están vivos, dijeron personas familiarizadas con el asunto a The Associated Press, mientras que el ejército israelí comenzará una retirada de la mayor parte de Gaza.

Si bien aún hay muchos interrogantes, las partes parecen estar más cerca de lo que han estado en varios meses de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

El acuerdo se concretó en Egipto después de días de negociaciones centradas en un plan de paz respaldado por Trump que él espera resulte en un fin permanente a la guerra.

Trump había expresado optimismo más temprano en el día al decir que estaba considerando un viaje a Oriente Medio en cuestión de días.

En la Franja de Gaza, donde gran parte del territorio está en ruinas, los palestinos han estado desesperados por un avance. Miles de personas que huyen de la última ofensiva militar de Israel en el norte de Gaza y Ciudad de Gaza han instalado tiendas de campaña improvisadas a lo largo de la playa en la parte central del territorio, a veces usando mantas como refugio.

Sara Rihan, una mujer desplazada de Jabaliya, dijo que estaba orabdo por el fin de la guerra. “Espero que regresemos a nuestros lugares y hogares incluso si no hay hogares”, manifestó. “Nuestra existencia en nuestra tierra es la mayor felicidad para nosotros”.