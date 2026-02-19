Izquierdista José María Balcázar asume presidencia interina de Perú

El congresista izquierdista José María Balcázar fue elegido este miércoles como jefe del Congreso de Perú y accede automáticamente a la presidencia interina del país, tras la destitución de José Jeri. Sin embargo, el nuevo jefe de Estado interino no está exento de polémicas.

De 83 años, Balcázar se convierte en el octavo jefe de Estado del país desde 2016 y deberá dirigir al Perú hasta que asuma, el 28 de julio, quien gane las elecciones presidenciales del 12 de abril.

Polémicas sobre matrimonio infantil y posturas públicas

Balcázar fue magistrado y miembro de la Corte Suprema de Justicia de Perú y llegó al Congreso como representante de Perú Libre.

Una de las polémicas más grandes en torno suyo ha sido su defensa del matrimonio infantil, que manifestó en junio de 2023, cuando se debatía en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano un dictamen que buscaba prohibirlo.

Pero Balcázar se negó a apoyar el dictamen. "Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Hoy la gente no se casa, todas son uniones de hecho. Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. ¿Con la ley queremos, qué? ¿Prohibir aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad?", cuestionó.

Defendió que "en las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer".

En noviembre del mismo año, reiteró su postura y se mostró a favor de las relaciones entre adultos y menores siempre que no haya una violación de por medio.

"La ley está bien, de 14 para arriba se pueden casar", dijo a los medios. Añadió que en otros países, se permiten los matrimonios "de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones: profesora con alumno, maestros con alumnos, entre alumnos también. Mientras eso no ocurra contra la libertad de las personas, está permitido. Por eso pueden cerrar contratos, pueden casarse, pueden graduarse y titularse. Eso está bien", aseguró.

Antecedentes judiciales y denuncias contra Balcázar

No es la única polémica que lo rodea. En 2011, fue expulsado del Poder Judicial, por no cumplir con los estándares para desempeñarse como juez, luego de que modificó una sentencia ya firme.

En 2019, fue denunciado ante la policía, por presuntamente agredir a una colega, Rosa Pizarro Piscoya, aunque el caso fue archivado.

En 2022, fue expulsado del colegio de abogados de Lambayeque (ICAL), luego de ser investigado por presunto uso indebido de dinero de los fondos de la institución.

En 2025, fue denunciado por la fiscalía ante el Parlamento por el delito de cohecho tras presuntamente haber intercambiado favores con una exfiscal general. Ese intercambio habría ocurrido en 2022, según la fiscalía.