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JD Vance dialoga con los iraníes

Mientras, Trump amenaza a Teherán desde la distancia

Por AP

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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JD Vance dialoga con los iraníes
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      Obbürgen, Suiza.- Las conversaciones de alto nivel entre EU e Irán sobre su acuerdo interino para poner fin a la guerra tuvieron un inicio tenso el domingo en Suiza, ya que Teherán se ofendió por los comentarios del presidente Donald Trump en los que amenazó con atacar y advirtió a su homólogo iraní que cuidara lo que dice.

      Los comentarios desde la distancia —en redes y medios de comunicación— complicaron los esfuerzos del vicepresidente estadounidense JD Vance y de los mediadores Pakistán y Qatar para mantener a Irán comprometido en discusiones destinadas a abordar cuestiones complicadas como el programa nuclear de Teherán, el estrecho de Ormuz y el descongelamiento de millas de millones de dólares en activos extranjeros.

      Pero antes que nada, Irán quiere discutir el Líbano, donde el ejército de Israel ha estado combatiendo al grupo político-paramilitar Hezbolá, ya que el acuerdo detiene el conflicto en todos los frentes.

      "Irán debe detener inmediatamente a sus ESBIRROS altamente pagados en el Líbano de causar problemas", dijo Trump en redes sociales. "Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán muy duro, como lo hicimos la semana pasada, ¡¡¡sólo que más duro!!!"

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      "Mejor que sean cuidadosos con sus declaraciones", respondió en X el principal negociador de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, a los comentarios de Trump. "Nuestras fuerzas armadas están preparadas para responderles de una manera diferente. Ellos pueden seguir hablando, somos nosotros quienes actuamos".

      Medios estatales iraníes informaron que las conversaciones habían llegado a una "fase difícil" y entraron en receso luego de la publicación de un mensaje insultante de Trump.

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