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Jefe de Hizbulá rechaza acuerdo

Naim Qassem criticó el "humillante" diálogo con Israel y dice que afrontará nuevos ataques

Por EFE

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
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Jefe de Hizbulá rechaza acuerdo
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      Beirut, Líbano.- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, criticó las "humillantes" negociaciones celebradas estos días con Israel y defendió que cualquier alto el fuego debe ser "integral", al asegurar que seguirán enfrentando los ataques israelíes mientras continúen.

      "El resultado de las absurdas, humillantes y vergonzosas negociaciones directas (...) es la declaración de Washington. Esta declaración describe los principios fundamentales que Estados Unidos e Israel conciben para la subyugación del Líbano al proyecto del Gran Israel", sentenció el clérigo chií.

      "No nos hemos comprometido con nadie a no resistir la agresión ni a no responder a ella. Mientras la agresión persista, la enfrentaremos con toda nuestra fuerza y atacaremos donde sea que decidamos y podamos", dijo en un mensaje escrito, su forma de comunicación más común desde el inicio del conflicto.

      El Líbano e Israel mantuvieron una ronda de diálogo en Washington, que culminó con el anuncio de un alto el fuego condicionado al final de los ataques y presencia armada de Hizbulá en el sur del territorio libanés, donde se crearían "zonas piloto".

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      El presidente libanés, Joseph Aoun, había confirmado este jueves que estaban esperando "respuestas" internas a la propuesta, principalmente por parte de Hizbulá, cuyo líder parece ahora haber cerrado la puerta al trato, al menos de forma indirecta.

      Muere casco azul serbio

      Un miembro de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) de nacionalidad serbia murió este jueves a causa de las heridas sufridas por la caída de morteros en la posición donde se encontraba cerca de Marjayoun, donde también resultaron heridos leves otros dos compañeros españoles.

      El fallecido había resultado herido de gravedad durante un incidente ocurrido anoche en su zona de despliegue y poco después fue trasladado a Beirut para recibir tratamiento en un hospital, donde acabó perdiendo la vida.

      Los otros dos cascos azules heridos por los morteros están siendo atendidos en una base de la misión internacional, que ha iniciado una investigación para esclarecer los detalles de lo ocurrido. El número de fallecidos desde el inicio del conflicto en el Líbano aumentó este jueves a 3,526, mientras continúan los ataques pese a los esfuerzos de desescalada en la zona.

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