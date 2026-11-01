logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

Fotogalería

Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

María León comienza su "Era de villana"

María León relata experiencias de acoso y su transformación personal en la industria musical.

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 02:28 p.m.
A
María León comienza su Era de villana
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Villana, antagonista, enemiga y muchos otros fueron adjetivos ha escuchado la cantante María León en la industria de la música, pero ahora los recuerda hasta con orgullo.


      La también actriz y bailarina, que comenzó su carrera con T de Tila y Playa Limbo, está preparando un nuevo disco con el que precisamente quiere compartir su mensaje de valentía con su nueva canción, "Villana", para impulsar a las mujeres a que verdaderamente lo sean.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Los nombres son muy importantes en este disco porque son irónicos, culpables; hablan del nacimiento de la villana. Tuve que matar mis versiones anteriores para poder darle vida a esta nueva; me declaro culpable de acabar con la que migajeó, la que permitió, la que se quedó callada", advierte.
      "Tiene que ver con la justicia porque desde el momento en el que empecé a tomar mis decisiones, que me salí de la banda, que dije que no a ciertas cosas, me volví la mala de la historia, pero lo hice para salvarme".
      Ahora, dice, ha pasado de ser un gatito asustado a un león feroz que no está dispuesta a permitir los abusos que en su momento toleró, además, la educación le ha ayudado a darse cuenta no solo de sus problemas, sino de cuando fue cómplice sin saberlo.
      "Pasé muchas cosas, injusticias, acoso, momentos incómodos, la gente se aprovechó mucho también de mi ingenuidad, de mi juventud.
      "Hay cosas que para convertirte en un artista con trayectoria tienes que pasar: las tablas, la experiencia, la disciplina, pero el maltrato, el acoso y las injusticias, nadie tendría por qué pasarlos", comenta a EL UNIVERSAL.
      María León reconoce que fue víctima, pero también cómplice.
      "Porque no sabía y también nos corresponde educarnos para poder ser mucho más empáticos y erradicar todas estas cosas que incomodan".
      María León se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo jueves 12 de noviembre con su espectáculo "Era de villana".

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      María León comienza su Era de villana
      María León comienza su Era de villana

      María León comienza su "Era de villana"

      SLP

      El Universal

      María León relata experiencias de acoso y su transformación personal en la industria musical.

      Michael Mann se disparó accidentalmente
      Michael Mann se disparó accidentalmente

      Michael Mann se disparó accidentalmente

      SLP

      El Universal

      Las autoridades confirmaron que la lesión fue accidental y no hubo intención de autolesión.

      Siddhartha conquista SLP con concierto lleno de emociones
      Siddhartha conquista SLP con concierto lleno de emociones

      Siddhartha conquista SLP con concierto lleno de emociones

      SLP

      Perla Nieto

      El Teatro de la Ciudad fue el escenario de una noche cargada de música y nostalgia.

      Sheinbaum responde a llamado del influencer Alexis Omman
      Sheinbaum responde a llamado del influencer Alexis Omman

      Sheinbaum responde a llamado del influencer Alexis Omman

      SLP

      El Universal

      El influencer Alexis Omman viralizó la petición para que Sheinbaum reconozca el invento de Xóchitl.