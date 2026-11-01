María León comienza su "Era de villana"

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Villana, antagonista, enemiga y muchos otros fueron adjetivos ha escuchado la cantante María León en la industria de la música, pero ahora los recuerda hasta con orgullo.

La también actriz y bailarina, que comenzó su carrera con T de Tila y Playa Limbo, está preparando un nuevo disco con el que precisamente quiere compartir su mensaje de valentía con su nueva canción, "Villana", para impulsar a las mujeres a que verdaderamente lo sean.

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"Los nombres son muy importantes en este disco porque son irónicos, culpables; hablan del nacimiento de la villana. Tuve que matar mis versiones anteriores para poder darle vida a esta nueva; me declaro culpable de acabar con la que migajeó, la que permitió, la que se quedó callada", advierte."Tiene que ver con la justicia porque desde el momento en el que empecé a tomar mis decisiones, que me salí de la banda, que dije que no a ciertas cosas, me volví la mala de la historia, pero lo hice para salvarme".Ahora, dice, ha pasado de ser un gatito asustado a un león feroz que no está dispuesta a permitir los abusos que en su momento toleró, además, la educación le ha ayudado a darse cuenta no solo de sus problemas, sino de cuando fue cómplice sin saberlo."Pasé muchas cosas, injusticias, acoso, momentos incómodos, la gente se aprovechó mucho también de mi ingenuidad, de mi juventud."Hay cosas que para convertirte en un artista con trayectoria tienes que pasar: las tablas, la experiencia, la disciplina, pero el maltrato, el acoso y las injusticias, nadie tendría por qué pasarlos", comenta a EL UNIVERSAL.María León reconoce que fue víctima, pero también cómplice."Porque no sabía y también nos corresponde educarnos para poder ser mucho más empáticos y erradicar todas estas cosas que incomodan".María León se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo jueves 12 de noviembre con su espectáculo "Era de villana".