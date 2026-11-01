logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

Fotogalería

Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

La historia detrás del apodo "El Viejo Sabroso" de "Checo" Pérez

El sobrenombre combina cultura popular y admiración por el piloto jalisciense.

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 02:23 p.m.
A
La historia detrás del apodo El Viejo Sabroso de Checo Pérez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En el universo de la Fórmula 1, pocos sobrenombres han logrado capturar la esencia de la conexión entre un deportista y su afición, tal como en su momento los fans bautizaron a Mario Andretti como "Il Piedone (el pie grande), el "Chueco" para el inmortal Juan Manuel Fangio o "El Káiser" para el siete veces campeón del mundo, el alemán Michael Schumacher.


      Sin embargo, pocos han sido tan curiosos en su nacimiento como el que recibe actualmente el piloto de Jalisco.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El origen del "Viejo Sabroso" es una mezcla de hechos de la cultura popular. A principios de 2021, surgió en Internet un meme derivado del capítulo 133 de la serie animada Dragon Ball Z. En una escena, el Androide Número 17 se enfrenta al Dr. Gero con la frase: "Ya no obedeceré tus órdenes, viejo asqueroso". La creatividad de los usuarios en redes transformó rápidamente "viejo asqueroso" por "viejo sabroso", reinterpretando el término para expresar admiración por hombres maduros o atractivos.
      El vínculo con el piloto tapatío se consolidó poco después. Durante el lanzamiento de un video promocional de la Fórmula 1 para la temporada 2021, una toma de perfil de Checo sacudió las redes sociales. La imagen se viralizó rápidamente, fusionándola con el concepto y el audio del "viejo sabroso", integrando al piloto en el contexto.
      Lejos de quedarse en las pantalla de los celulares, el apodo saltó al mundo real. Lo que comenzó como un chiste en grupos de Facebook, TikTok y Twitter, fue adoptado por la afición mexicana con una mezcla de humor y cariño, convirtiéndose de hecho en un auténtico grito de guerra en los autódromos del mundo, consolidando así un fenómeno cultural que celebra tanto la carrera como la carismática personalidad del piloto mexicano.
      Hoy "EVS El Viejo Sabroso", ya es una marca registrada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual ya es usada para una marca de bebidas alcohólicas propiedad del piloto mexicano, llevando la siglas del apodo EVS a resignificarse por Esfuerzo, Valor y Sabor.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      La historia detrás del apodo El Viejo Sabroso de Checo Pérez
      La historia detrás del apodo El Viejo Sabroso de Checo Pérez

      La historia detrás del apodo "El Viejo Sabroso" de "Checo" Pérez

      SLP

      El Universal

      El sobrenombre combina cultura popular y admiración por el piloto jalisciense.

      Cruz Azul vs León: Horario y dónde ver el partido de Liga MX
      Cruz Azul vs León: Horario y dónde ver el partido de Liga MX

      Cruz Azul vs León: Horario y dónde ver el partido de Liga MX

      SLP

      El Universal

      El resultado del partido será clave para la clasificación a la Liguilla con pocas fechas restantes.

      GP México: ¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de F1?
      GP México: ¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de F1?

      GP México: ¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de F1?

      SLP

      El Universal

      Sus rivales George Russell y Lewis Hamilton tienen pocas opciones para impedir la coronación del italiano.

      Carrera GP México: Horario y dónde ver la carrera
      Carrera GP México: Horario y dónde ver la carrera

      Carrera GP México: Horario y dónde ver la carrera

      SLP

      El Universal

      Lewis Hamilton partirá desde la pole position tras una destacada clasificación en el GP México.