La historia detrás del apodo "El Viejo Sabroso" de "Checo" Pérez

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En el universo de la Fórmula 1, pocos sobrenombres han logrado capturar la esencia de la conexión entre un deportista y su afición, tal como en su momento los fans bautizaron a Mario Andretti como "Il Piedone (el pie grande), el "Chueco" para el inmortal Juan Manuel Fangio o "El Káiser" para el siete veces campeón del mundo, el alemán Michael Schumacher.

Sin embargo, pocos han sido tan curiosos en su nacimiento como el que recibe actualmente el piloto de Jalisco.

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El origen del "Viejo Sabroso" es una mezcla de hechos de la cultura popular. A principios de 2021, surgió en Internet un meme derivado del capítulo 133 de la serie animada Dragon Ball Z. En una escena, el Androide Número 17 se enfrenta al Dr. Gero con la frase: "Ya no obedeceré tus órdenes, viejo asqueroso". La creatividad de los usuarios en redes transformó rápidamente "viejo asqueroso" por "viejo sabroso", reinterpretando el término para expresar admiración por hombres maduros o atractivos.El vínculo con el piloto tapatío se consolidó poco después. Durante el lanzamiento de un video promocional de la Fórmula 1 para la temporada 2021, una toma de perfil de Checo sacudió las redes sociales. La imagen se viralizó rápidamente, fusionándola con el concepto y el audio del "viejo sabroso", integrando al piloto en el contexto.Lejos de quedarse en las pantalla de los celulares, el apodo saltó al mundo real. Lo que comenzó como un chiste en grupos de Facebook, TikTok y Twitter, fue adoptado por la afición mexicana con una mezcla de humor y cariño, convirtiéndose de hecho en un auténtico grito de guerra en los autódromos del mundo, consolidando así un fenómeno cultural que celebra tanto la carrera como la carismática personalidad del piloto mexicano.Hoy "EVS El Viejo Sabroso", ya es una marca registrada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual ya es usada para una marca de bebidas alcohólicas propiedad del piloto mexicano, llevando la siglas del apodo EVS a resignificarse por Esfuerzo, Valor y Sabor.