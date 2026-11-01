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Camerino

Jesús Ochoa regresa al teatro

Jesús Ochoa interpreta al licenciado Abundio Sandoval y recibió el apoyo del público y compañeros en su retorno.

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 02:41 p.m.
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Jesús Ochoa regresa al teatro
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      Bromista, "usando" muletas, Jesús Ochoa regresó ayer, 31 de octubre, a la puesta en escena "Perfume de gardenia", luego de que el pasado fin de semana tuviera una caída de tres metros de altura, que puso en alerta a la producción.


      El actor pisó el escenario del teatro San Rafael aparentemente cojeando, ayudado por muletas, cantando, para luego aventar los artefactos, dar un paso ligero de baile y caminar normalmente ante el aplauso del público.

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      El martes fue Luis de Alba quien causó alboroto al afirmar que su colega en la obra había caído desde seis metros, hospitalizado y no podía caminar.
      Horas después Omar Suárez, productor de "Perfume de gardenia", aclaró que había sido desde una altura media y Ochoa sólo estaba usando analgésicos y las muletas eran provisionales. El regreso a los escenarios sería acorde a la evolución de salud de Ochoa.
      Ayer, en su retorno sobre el escenario, interpretando al licenciado Abundio Sandoval, Ochoa fue recibido en personaje por Arturo Carmona en la historia que se desarrolla en el cabaret Mamboo.
      Ochoa llegó caminado con muletas y rápidamente se volteó hacia la banda en vivo para preguntarles si sabían "Un día me rompiste el cable nené", en alusión a la caída producida por un arnés que se trozó.
      "¡No pasa nada!", se respondió el mismo, para luego arrojar las muletas y caminar normal.
      Ya en medio del escenario, aún con los aplausos del público, extendió los brazos a los costados y en algún momento se los llevó al pecho como señalando el corazón y los "aventó" al público.
      "Déjeme decirle que de manera especial, de parte de toda la producción, elenco y el público bonito que estuvimos muy preocupados por usted y nos da mucho gusto verlo, de verdad", escuchó por parte del personaje de Carmona.
      Después en la escena, Ochoa debía bajar dos escalones y lo hizo lento, por lo que el personaje de Carmona le pidió que lo hiciera con cuidado, pues parecía abuelo.
      "El abuelo eres tú", respondió Ochoa en personaje y riendo.
      El también actor de "El segundo aire" y "Nicotina" está ya también ensayando la obra política "Los lobos" del mismo Suárez, la cual estrenará en los primeros días de diciembre.

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