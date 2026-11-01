Grecia Quiroz exige justicia tras asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

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Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre el asesinato de su esposo, sin importar si las pruebas conducen a personas con poder político o económico, al advertir que la detención de presuntos responsables no significa el esclarecimiento del crimen.

"Señora presidenta, le pido justicia para Carlos Manzo, no una justicia a medias, no una justicia de discursos", expresó durante la concentración realizada en memoria del exalcalde, a un año de su asesinato.

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Ante los asistentes, pidió investigar a todos los posibles involucrados y evitar que intereses políticos o personales limiten las indagatorias.-----"Que se investigue a absolutamente todos""Le pido una investigación exhaustiva, independiente, transparente y sin límites impuestos por intereses políticos o personales, que se investigue a todos, absolutamente todos y que si las pruebas conducen a personas con poder político, económico o de cualquier otra naturaleza, la investigación no se detenga", manifestó.Subrayó que su exigencia no representa una confrontación partidista con el gobierno federal, sino el reclamo de una familia que todavía espera respuestas sobre el asesinato de Carlos Manzo, perpetrado el 1 de noviembre de 2025."Señora Presidenta, no le habla una adversaria política, no le habla alguien que viene a confrontar a su gobierno por diferencias partidistas, le habla una mujer que perdió a su compañero de vida, le habla una madre que quiere que sus hijos crezcan en un país donde defender una causa justa no sea una sentencia de muerte", expresó.Sostuvo que la justicia no puede tener protegidos ni condicionarse a intereses políticos, porque la familia de una víctima tiene derecho a conocer toda la verdad, independientemente de la posición o influencia de quienes pudieran estar involucrados."Yo no quiero venganza, no estoy pidiendo que se condene a ninguna persona sin pruebas, estoy pidiendo algo que debería de ser normal en cualquier Estado de derecho, que las instituciones investiguen hasta las últimas consecuencias y que quienes resulten responsables enfrenten a la justicia", señaló.Quiroz advirtió que la existencia de una carpeta de investigación y la detención de personas no garantizan por sí mismas el esclarecimiento del asesinato, particularmente mientras permanezcan responsabilidades pendientes de investigar."Porque detener a una persona no significa necesariamente haber esclarecido un crimen, porque una carpeta de investigación no significa por sí sola que una familia haya encontrado justicia", afirmó.En otro momento de su intervención, cuestionó a los gobiernos por recurrir al argumento de la violencia heredada, en lugar de asumir su responsabilidad frente a las víctimas."Estamos cansados de escuchar que la violencia es un problema heredado. Estamos cansados de que las responsabilidades se conviertan en discusiones entre gobiernos del pasado y del presente", reprochó.Agregó que las familias afectadas por la delincuencia no pueden recuperar el tiempo perdido, pero las autoridades actuales tienen la obligación de tomar decisiones para impedir nuevas tragedias."Porque nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio. Estamos exigiendo justicia", sostuvo.-----Grecia Quiroz devela estatua de Carlos ManzoAntes de la concentración, Grecia Quiroz develó una estatua de Carlos Manzo en la Plaza Morelos de Uruapan. La escultura muestra al exalcalde con sombrero y el puño derecho levantado, mientras a sus pies fueron colocadas flores de cempasúchil. La ceremonia se desarrolló con la presencia de ciudadanos y músicos de mariachi.Durante su mensaje, la alcaldesa recordó que su esposo fue asesinado en la plaza municipal y lamentó que sus hijos hayan perdido la oportunidad de crecer a su lado."A Carlos le arrebataron la vida, le quitaron la oportunidad de ver crecer a nuestros hijos, le quitaron la oportunidad de abrazar nuevamente a su madre", expresó.También dirigió un mensaje a las madres buscadoras, a las familias de personas desaparecidas y a las víctimas de extorsiones, homicidios y desplazamientos, al señalar que México mantiene una deuda con quienes esperan justicia."La justicia no debe depender de qué tan conocida sea una víctima. La vida de todas las personas vale exactamente lo mismo", manifestó.Quiroz aseguró que continuará exigiendo el esclarecimiento del asesinato de su esposo, pese a los riesgos que representa mantener esa lucha."Hoy quiero decirte, Carlos, que no daré ni un paso atrás y que seguiré honrando tu memoria todos los días de mi vida", expresó.También dirigió una advertencia a quienes ordenaron el asesinato del exalcalde y aseguró que continuará reclamando justicia."Quiero decirles a quienes mandaron matar a Carlos Manzo, que la justicia llegará", dijo.