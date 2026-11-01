José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman que han terminado su relación, luego de meses de que fueran cuestionados acerca del estado de su noviazgo, pues se especulaba que ya no estaban juntos, dichos que llegaron a negar; ahora, reconocen que lo hicieron porque no estaban listos para hablar de lo que estaban atravesando.

Fue este domingo, 1° de noviembre, cuando la pareja publicó un video para hablar de su ruptura, la cual, revelan, sucedió desde tiempo atrás, sin embargo, aparecen juntos en la casa que comparten, lo que sugeriría que, como afirmaron, la separación se ha dado civilizadamente y en buenos términos.

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"Lo decidimos desde hace un tiempo, pero no estábamos listos para decirles", introdujo Paola.A lo que José Eduardo completó:"Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo, por nuestra hija (Tessa) y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño, de tantos años y sí, como dice Paola, si no lo habíamos dicho antes, era porque tampoco sabíamos cómo decirlo ni nosotros sabíamos qué onda, ya no vamos a estar juntos".Además, el actor agregó que los une una responsabilidad, la crianza y los cuidados de Tessa, la hija de 2 años que comparten."Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija"."Y nos seguirán viendo juntos", interrumpió ella."Hasta aquí nuestro reporte, besos y abrazos", concluyó él, sin dar más motivos sobre la razón específica que los llevó a separarse.Su noviazgo comenzó en el 2020, un año después de conocerse y, en 2024, dieron la noticia de que esperaban a Tessa, su unigénita; los rumores de que había problemas en su relación tuvieron lugar desde julio de este año, cuando el actor viajó a Madrid en compañía de su hija, donde pasaría una larga temporada, y Paola se quedó en México.