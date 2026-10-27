Jordania bombardea Estado Islámico en Siria y reporta bajas civiles

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AL-TUFF, Siria (AP) — Jordania dijo el martes que sus bombardeos sobre Siria mataron a unos 20 milicianos del grupo extremista Estado Islámico, pero también reconoció que varios civiles murieron en los ataques.

Fuerza aérea jordana responde a atentado en Karak

La fuerza aérea del reino hachemita llevó a cabo ataques aéreos en Siria el lunes por la noche en represalia por el ataque de la semana pasada contra un funeral en una iglesia greco-ortodoxa en la ciudad jordana de Karak, en el sur del país, que dejó nueve muertos. Más temprano ese día, anunció que había detenido a los tres hombres armados, pero no reveló su afiliación.

Las cifras ofrecidas en declaraciones del portavoz del gobierno jordano, Mohammad al-Momani, difieren de los reportes de los equipos de emergencia sirios. La defensa civil de Siria indicó que solo recuperó los cuerpos de siete civiles muertos en ataques jordanos en las provincias sureñas de Daraa y Sweida. Cinco de ellos eran una familia, incluidos tres niños y una mujer, mientras que dos de los hombres que murieron eran ancianos.

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Reacciones y coordinación entre Jordania y Siria

El gobierno de Siria señaló que los ataques se llevaron a cabo sin coordinación ni notificación previa. Tanto Damasco como Amán afirmaron que están en comunicación y dando seguimiento al incidente.

El Ministerio sirio de Exteriores condenó los ataques en un comunicado y los calificó de "violación y transgresión inaceptables" del espacio aéreo sirio, pero también sostuvo que los liderazgos de ambos países reforzarán la coordinación de seguridad para "obstruir cualquier esfuerzo por desestabilizar la seguridad de los dos países y derramar la sangre de su pueblo".

Al-Momani indicó que los ataques se basaron en información de inteligencia sobre "amenazas confirmadas y actos terroristas planificados contra Jordania", y lamentó las bajas civiles.

Amán y Damasco mantuvieron fuertes vínculos bilaterales tras la caída de la dinastía Assad en diciembre de 2024 y el surgimiento del gobierno interino, encabezado por islamistas, del presidente Ahmad al-Sharaa.

Masoud al-Salim perdió a su esposa, su hijo y tres nietos en uno de los ataques que impactó su vivienda en la aldea fronteriza siria de Al-Tuff, en la provincia de Daraa.

"Vine corriendo y descubrí que ya no había casa, ni tienda, nada. No pude encontrar a nadie", contó Al-Salim mientras buscaba entre libros escolares y juguetes de niños entre los escombros. "Empecé a buscar debajo de los escombros. Pensé que podrían estar enterrados allí".