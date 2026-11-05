Triunfo demócrata en elecciones intermedias de EU debilita a Trump

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- El triunfo del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos representa un revés para el presidente Donald Trump y su movimiento Make America Great Again (MAGA), pero también podría traducirse en mayores presiones para México en materia de derechos humanos, migración y renegociación del T-MEC, advirtieron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Resultados electorales y cambio político

De acuerdo con los resultados preliminares expuestos por José Luis Valdés Ugalde, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), los demócratas obtuvieron 54 escaños en el Senado, frente a 44 de los republicanos, y 237 posiciones en la Cámara de Representantes, contra 139 de sus adversarios. También reportó 28 gubernaturas demócratas y 20 republicanas.

Durante el Seminario Internacional Gobernanza Global, Relación México-Estados Unidos, organizado por el CISAN y el Programa Universitario de Gobierno (PUGOB), los académicos coincidieron en que los resultados representan un cambio en el equilibrio político estadounidense, impulsado por el descontento económico, la participación de los jóvenes y el voto de las comunidades latinas.

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Voto latino y diversidad en cargos electos

Valdés Ugalde destacó los triunfos de Gina Hinojosa, de ascendencia mexicana, en Texas, un estado tradicionalmente republicano, y de Xavier Becerra, también de origen mexicano, en California.

"En Texas, la gobernadora y el senador electos están en franca ofensiva en contra del trumpismo, lo cual habla del despertar de EUA después de dos años oscuros, de una crisis económica, social y migratoria, de una ofensiva salvaje por parte del gobierno de Trump en contra de los migrantes legales e ilegales. Es una ola azul, definitivamente es un tsunami", afirmó.

Roberto Zepeda Martínez, investigador del CISAN, consideró que el avance demócrata expresa un rechazo a las políticas económicas y exteriores de la segunda administración de Trump y debilita al movimiento MAGA.

Señaló que el voto latino tuvo un papel relevante, pues 60% de los electores hispanos respaldó a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes en estados como Nuevo México, Florida y Colorado, según las cifras presentadas durante el encuentro.

El académico también destacó los triunfos de representantes de distintas comunidades étnicas y sociales, entre ellos Keisha Lance Bottoms, primera mujer afroamericana que gobernará Georgia; Deb Haaland, primera mujer indígena elegida gobernadora de Nuevo México, y Xavier Becerra, primer gobernador latino de origen mexicano en California en más de medio siglo.

A ellos se suman Chris Pappas, primer senador abiertamente homosexual por New Hampshire, y Abdul El-Sayed, primer musulmán elegido senador por Michigan, de acuerdo con los resultados mencionados por el investigador.

Por su parte, Yadira Gálvez Salvador, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que el aumento en los precios de los alimentos y la gasolina influyó en el comportamiento electoral.

Expuso que 75% de los estadounidenses considera que la economía de su país se encuentra en malas condiciones, de acuerdo con encuestas citadas durante el seminario.

La especialista advirtió que el nuevo equilibrio legislativo no necesariamente significará una relación menos complicada para México, debido a que demócratas y republicanos mantienen coincidencias en materia de combate a las organizaciones criminales.

En particular, señaló que podrían intensificarse las presiones sobre derechos humanos, condiciones sindicales y laborales durante la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Añadió que la política migratoria seguirá siendo uno de los asuntos centrales de la relación bilateral, ante la necesidad de impulsar una reforma de mayor alcance en Estados Unidos.

Alejandro Moreno Álvarez, profesor de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), sostuvo que el control demócrata de ambas cámaras del Congreso deja a Trump como un presidente políticamente debilitado.

Consideró que las elecciones intermedias funcionan como un plebiscito sobre la gestión presidencial, aun cuando el mandatario no aparece en las boletas.

El director del CISAN, Juan Carlos Barrón Pastor, señaló que todavía quedan aspectos por analizar sobre los resultados electorales y sus consecuencias, debido a que la nueva configuración política se concretará hasta enero de 2027.