La lluvia anega el suroeste de EU

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Colorado.- El nivel de algunos ríos comenzó a bajar el lunes en el suroeste de Estados Unidos, región castigada por las inundaciones, incluso en un pueblo turístico de Colorado que se vio obligado a modificar sus planes de votación para las elecciones intermedias.

No obstante, otros ríos seguían subiendo, lo que mantiene a los residentes en alerta a medida que la lluvia empieza a alejarse.

Las intensas lluvias del fin de semana provocaron inundaciones repentinas y evacuaciones obligatorias en una franja del suroeste del país, incluidas partes de Nuevo México, Colorado y Utah en la región de Four Corners, así como en el norte y el centro de Arizona. El servicio meteorológico estimó que podrían caer hasta 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia en toda la región hasta el lunes, impulsados por una serie de sistemas de tormentas del Pacífico.

Entre los evacuados había algunos residentes a lo largo del creciente río Animas, en el suroeste de Colorado, donde todas las carreteras del condado La Plata permanecían cerradas el lunes debido a inundaciones generalizadas y daños en puentes.

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Las autoridades advirtieron sobre anegaciones "potencialmente catastróficas" en Pagosa Springs, en el vecino condado Archuleta, un pueblo de más de 2.000 habitantes ubicado cerca de centros de esquí y conocido por sus aguas termales.

El río San Juan aún seguía subiendo el lunes más río abajo, en Nuevo México, donde se ordenaron nuevas evacuaciones para algunos residentes del condado San Juan, incluidas algunas comunidades navajos. Otras personas fueron evacuadas del condado Río Arriba, en Nuevo México, donde el río Chama estaba bajo una advertencia de inundación.