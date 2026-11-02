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La oposición india marcha en Nueva Delhi

Por EFE

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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La oposición india marcha en Nueva Delhi
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      Nueva Delhi, India.- Miles de personas se concentran en Nueva Delhi en una protesta organizada por partidos de oposición para exigir la renuncia del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en la revisión del censo electoral.

      "Le digo a cada ciudadano y a cada joven de la India: Gyanesh Kumar será destituido del cargo de Comisionado Electoral Jefe. Gyanesh Kumar irá a la cárcel", dijo el líder de la oposición en el parlamento, Rahul Gandhi.

      Cerca de 10,000 agentes de seguridad fueron desplegados en los alrededores de Ramlila Maidan, lugar recientemente designado para las protestas en la capital.

      El bloque opositor INDIA convocó a estudiantes, agricultores bajo el lema "Salvar el voto, salvar el país", para denunciar el presunto fraude, la eliminación de nombres en las listas electorales y el uso de la violencia policial contra quienes cuestionan el proceso .

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      La manifestación sigue a semanas de protestas en las principales ciudades del país, entre ellas también las convocadas por el movimiento de la generación Z de las ´Cucarachas´, el Cockroach Janta Party (CJP), exigen la dimisión de Kumar, la cancelación de la Revisión Especial Intensiva (SIR) del padrón electoral y el retorno al voto con papeletas de papel.

      La actuación del organismo electoral ha beneficiado al partido gobernante, el Bharatiya Janata Party (BJP).

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