La tregua en Irán se tambalea

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Washington.- Estados Unidos atacó a Irán el viernes como respuesta a un ataque con drones contra un buque de carga en el estrecho de Ormuz un día antes, un ataque que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que violaba el alto al fuego.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo que sus fuerzas atacaron instalaciones de misiles, drones y radares en Irán.

Los ataques estadounidenses se lanzaron poco después de que Trump dijo a los reporteros: "Ya lo verán", cuando se le preguntó si Estados Unidos respondería al ataque con drones.

"No me gusta el hecho de que ayer dispararon, en realidad cuatro de ellos", comentó Trump en la Casa Blanca poco antes de que Estados Unidos atacara a Irán. Cuando se le preguntó por qué habría ataques cuando Trump ha insistido en que las conversaciones con Teherán van bien, Trump dijo sobre Irán: "Son un poco diferentes".

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El ejército británico informó el jueves que un buque portacontenedores fue alcanzado por un proyecto frente a la costa de Omán, horas después de que Irán indicara a las embarcaciones que dejaran de usar la ruta. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido agregó que no se reportaron heridos.

Los desarrollos se presentan en un momento frágil para Estados Unidos e Irán, mientras trabajan para negociar un fin permanente de la guerra. Irán ha desafiado cada vez más a la región ya Estados Unidos por su control del estrecho de Ormuz, incluso con el actual acuerdo provisional que alcanzó con Washington la semana pasada.

La Organización Marítima Internacional detuvo las evacuaciones tras el ataque y dijo el viernes que no se reanudarán hasta que haya garantías de que otros barcos no serán atacados.

"Unos 115 barcos pudieron salir del estrecho en los últimos días, y aún hay alrededor de 500 en la zona", dijo por su parte Arsenio Domínguez, secretario general de la agencia.

Se esperaba que la apertura del paso alternativo por el estrecho de Ormuz aliviara la presión sobre la economía mundial y eliminara la principal fuente de influencia de Irán en las conversaciones de paz que se desarrollan con Estados Unidos.

Washington y Teherán aún negocian los términos del acuerdo, que incluyen asuntos como el paso de barcos por el estrecho de Ormuz y el futuro de las reservas iraníes de uranio enriquecido.