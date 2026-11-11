León XIV atrae a más de un millón de jóvenes

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CÓRDOBA, Argentina.- El papa León XIV hizo un llamado el martes a los argentinos a seguir el ejemplo de los santos más reconocidos del país durante una misa en la ciudad de Córdoba en la que atrajo a cerca de 650.000 personas, poco antes de reunirse a alrededor de un millón más para una vigilia nocturna en la capital Buenos Aires.

Fieles de toda Argentina condujeron durante horas para estar presentes en la misa, desde el extremo norte del país hasta la Patagonia en el sur y puntos intermedios. Luego de casi 40 años sin una visita papal, se eligió a Córdoba para recibir a León por su ubicación central.

León les dijo que Córdoba era una "tierra de santos", hogar de algunos de los misioneros más conocidos de Argentina.

Entre ellos están San José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el "cura gaucho", y "Mama Antula", quien en el año de 2024 se convirtió en la primera santa argentina. Ambos fueron canonizados por el papa argentino Francisco.

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León exhortó hoy a los argentinos a seguir su ejemplo.

"Todos estos santos y beatos ya han cumplido su misión en la Tierra. Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado", subrayó.

El pontífice presidió una multitudinaria vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles, donde se cruzan algunas de las avenidas más importantes de la capital. Fue el mismo lugar en donde León XIV congregó a 2,5 millones de personas el día anterior para su misa principal, un récord para su pontificado.

De acuerdo con cálculos del Vaticano, un millón de personas asistieron a la vigilia nocturna.

"A los jóvenes nos falta motivación", dijo Emilia Caroti.

"Somos una generación que está muy golpeada por lo que vemos del pasado y la poca esperanza que hay en el futuro, y esperamos que el papá nos renueve un poco la fe en nosotros mismos, que deje un mensaje de motivación".

El lugar de la liturgia fue el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, una planta administrada por la fuerza aérea durante buena parte del siglo XX, que construyó los aviones que el ejército argentino usó por primera vez a finales de 1975 para atacar a guerrilleros izquierdistas.