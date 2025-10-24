logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Fotogalería

CASA XOLO CELEBRA SU PRIMERA CENA MARIDAJE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

León XIV y Carlos III, en rezo histórico

Por EFE

Octubre 24, 2025 03:00 a.m.
A
León XIV y Carlos III, en rezo histórico

Ciudad del Vaticano.- Han pasado casi cinco siglos desde la fundación de la Iglesia anglicana pero este jueves un rey británico y un papa católico han vuelto a rezar juntos, Carlos III y León XIV, en un encuentro histórico en el que se trató de paz, de medio ambiente y de los pasos hacia una cristiandad de nuevo unida.

El monarca y gobernador supremo de la iglesia de Inglaterra llegó al Vaticano acompañado en todo momento por la reina Camila, vestida rigurosamente de negro como indica el protocolo.

Después, fueron acompañados al Palacio Apostólico para mantener un encuentro con el nuevo papa, que se prolongó durante 45 minutos, y luego el rey mantuvo otra reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

El acto más esperado de la jornada fue el rezo conjunto entre el rey inglés y el pontífice en la monumental Capilla Sixtina, algo que no había ocurrido desde que hace quinientos años Enrique VIII rompiera con Roma y surgiera la Iglesia anglicana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tas la oración, el rey y el papa se trasladaron a la Sala Regia, contigua a la Sixtina, para reunirse con organizaciones climáticas y líderes del sector privado implicados en la Iniciativa de Mercados Sostenibles, que Carlos III fundó como príncipe de Gales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Frágil, tregua en Gaza, dice ONU
Frágil, tregua en Gaza, dice ONU

Frágil, tregua en Gaza, dice ONU

SLP

EFE

La organización pide más acceso humanitario en el enclave

Unión Europea impone más sanciones a Rusia
Unión Europea impone más sanciones a Rusia

Unión Europea impone más sanciones a Rusia

SLP

AP

Cangrejos realizan migración masiva
Cangrejos realizan migración masiva

Cangrejos realizan migración masiva

SLP

AP

Lula busca su cuarto mandato
Lula busca su cuarto mandato

Lula busca su cuarto mandato

SLP

AP

El presidente brasileño anunció que se postulará para la reelección el próximo año