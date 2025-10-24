León XIV y Carlos III, en rezo histórico

Ciudad del Vaticano.- Han pasado casi cinco siglos desde la fundación de la Iglesia anglicana pero este jueves un rey británico y un papa católico han vuelto a rezar juntos, Carlos III y León XIV, en un encuentro histórico en el que se trató de paz, de medio ambiente y de los pasos hacia una cristiandad de nuevo unida.

El monarca y gobernador supremo de la iglesia de Inglaterra llegó al Vaticano acompañado en todo momento por la reina Camila, vestida rigurosamente de negro como indica el protocolo.

Después, fueron acompañados al Palacio Apostólico para mantener un encuentro con el nuevo papa, que se prolongó durante 45 minutos, y luego el rey mantuvo otra reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

El acto más esperado de la jornada fue el rezo conjunto entre el rey inglés y el pontífice en la monumental Capilla Sixtina, algo que no había ocurrido desde que hace quinientos años Enrique VIII rompiera con Roma y surgiera la Iglesia anglicana.

Tas la oración, el rey y el papa se trasladaron a la Sala Regia, contigua a la Sixtina, para reunirse con organizaciones climáticas y líderes del sector privado implicados en la Iniciativa de Mercados Sostenibles, que Carlos III fundó como príncipe de Gales.