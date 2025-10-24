Melissa alcanzaría categoría 4, prevén

San Juan.- La tormenta tropical Melissa avanza lentamente el jueves sobre el mar Caribe, llevando consigo el riesgo de aludes e inundaciones potencialmente mortales en Jamaica y el sur de La Española, la isla que comparten República Dominicana y Haití. Las autoridades instalaron a los residentes de las áreas propensas a inundaciones a buscar terrenos más altos.

La tormenta provocó la caída de un enorme árbol que mató a un anciano en la ciudad costera de Marigot, en el sur de Haití, mientras que otras cinco personas resultaron heridas en inundaciones en el área central de Artibonite, según la Agencia de Protección Civil.

El vórtice de la tormenta de movimiento lento se ubicaba a unos 300 kilómetros (185 millas) al sur-sureste de Kingston, Jamaica, ya unos 475 kilómetros (295 millas) al suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Tenía vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph) y se movía hacia el norte-noroeste a 4 km/h (2 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

“El sistema todavía se mueve muy lentamente”, dijo Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. “Estamos muy preocupados por el potencial de varios días de vientos de larga duración, marejadas ciclónicas, lluvias intensas e impactos de inundaciones”.

Se tiene previsto que Melissa permanezca sobre aguas abiertas esta semana, pero se acercará a Jamaica y al suroeste de Haití en los próximos días. Se prevé que se fortalezca para convertirse en huracán el sábado, posiblemente alcanzando la categoría 4 para el martes.

“Las aguas muy cálidas y el movimiento lento de esta tormenta son una receta para el desastre”, destacó Alex DaSilva, experto principal en huracanes de AccuWeather. “La intensificación rápida en un huracán de categoría 5 no está fuera de cuestión”.

Barbara Campbell, quien trabaja en Kingston, la capital de Jamaica, dijo por teléfono que había preparado su hogar y comprado alimentos y agua antes de la tormenta.

En Jamaica, las autoridades informaron que 881 refugios estarán disponibles según sea necesario. Se ordenó el cierre de los tribunales y las escuelas debían cambiar a clases remotas el jueves. Por su parte, las cuadrillas colocaron 1.000 sacos de arena en la parte oriental de Kingston para prevenir inundaciones de un arroyo cercano.