Cangrejos realizan migración masiva

Melbourne, Australia.- Decenas de millones de cangrejos rojos se dirigen al océano como parte de su migración anual en la isla de Navidad, donde una población humana mucho más pequeña utiliza sopladores de hojas y rastrillos de jardín para ayudarlos en su camino.

Alexia Jankowski, gerente interna del Parque Nacional de la Isla de Navidad, dijo el jueves que había hasta 200 millones de cangrejos endémicos, también conocidos como Gecarcoidea natalis, en el pequeño territorio insular australiano en el océano Índico. Se esperaba que hasta 100 millones se dirigieran desde sus madrigueras en el bosque hacia la costa, donde se reproducen.

El inicio de las lluvias de verano en el hemisferio sur el fin de semana pasada desencadenó la odisea anual.

Los cangrejos buscan sombra en las horas centrales del día, dijo Jankowski, pero las primeras horas de la mañana y las últimas de la tarde traen consigo una marcha masiva y lenta que los lleva a la costa a través de carreteras y jardines.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sus 1,200 vecinos humanos en la isla generalmente hacen lo que pueden para despejar la alfombra roja de crustáceos de las carreteras. En las costas, los cangrejos machos excavan madrigueras donde las hembras pasan poniendo e incubando huevos.