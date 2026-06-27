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Líbano e Israel avanzan a la paz

Alcanzan un acuerdo mediado por el gobierno de Estados Unidos

Por EFE

Junio 27, 2026 03:00 a.m.
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Líbano e Israel avanzan a la paz
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      Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes un acuerdo entre Israel y el Líbano para establecer "una paz y seguridad duraderas" tras negaciones que han mantenido desde el martes las delegaciones de ambos países en Washington.

      "Nos complace anunciar el acuerdo marco entre el Gobierno soberano del Líbano y, por supuesto, el Gobierno de Israel, con el apoyo en la mediación de los EU, que comienza a establecer las bases para una paz y seguridad duraderas. Eso es lo que estas dos naciones merecen", declaró Rubio acompañado del embajador israelí, Yechiel Leite y la libanesa, Nada Hamadeh Moawad.

      marco Rubio, recién llegado de una vista a Oriente Medio, definió este día como "el primer paso" que, aunque sea "difícil, es importante" porque es el que están "dando juntos".

      El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que fuerzas israelíes desplegadas en el sur del Líbano se retirarán de dos zonas, para ser reemplazadas por el Ejército libanés.

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      La embajadora libanesa agradeció a EU acoger "las históricas negociaciones" hacia "la restauración de la soberanía y la integridad territorial del Líbano, y el logro de un cese permanente y definitivo de las hostilidades".

      Hamadeh Moawad calificó de "hito el acuerdo" encaminado a poner fin a las hostilidades y permitir el "retorno" de los libaneses a sus tierras.

      Las constantes hostilidades en el sur del Líbano han hecho peligrar el alto el fuego alcanzado por Washington y Teherán para poner fin a la guerra.

      El saldo en Líbano es de 4,230 muertos y al menos 12,179 heridos, así como más de 1.2 millones de desplazados.

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