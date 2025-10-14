Liberados, 20 rehenes israelíes

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Israel y Hamás avanzaron en un paso clave del frágil acuerdo de alto el fuego en Gaza al liberar rehenes y prisioneros, lo que aumentó las esperanzas de que el acuerdo mediado por Estados Unidos pueda llevar a un fin permanente de la guerra de dos años que devastó el territorio palestino.

Pero cuestiones más espinosas, como si Hamás se desarmará y quién gobernará Gaza, así como la cuestión del Estado palestino, siguen sin resolverse, destacando la fragilidad de un acuerdo que por ahora solo pausa el conflicto más mortífero en la historia de Israel y los palestinos.

Para los israelíes, la liberación de los 20 rehenes vivos restantes trajo júbilo y una sensación de cierre a una guerra en la que muchos sintieron que fueron forzados por Hamás, aunque muchos se comprometieron a seguir luchando por el regreso de los rehenes fallecidos que aún están en Gaza.

Cuatro rehenes fallecidos fueron devueltos a Israel, y otros 24 deben ser entregados como parte de la primera fase del alto el fuego, que también requiere que Israel permita un aumento de alimentos y otra ayuda humanitaria en Gaza.

Duda por el futuro

Entre las cuestiones más difíciles de resolver está la insistencia de Israel en que Hamás se desarme. Hamás quiere asegurarse de que Israel retire completamente sus tropas. Hasta ahora, el ejército israelí se ha retirado de gran parte de la ciudad de Gaza, la ciudad sureña de Jan Yunis y otras áreas.

El futuro gobierno de Gaza también sigue sin estar claro. Según el plan de Estados Unidos, un organismo internacional gobernará el territorio, supervisando a los tecnócratas palestinos que gestionan los asuntos cotidianos. Hamás ha dicho que el gobierno de Gaza debe ser resuelto entre los palestinos.

El plan también menciona la posibilidad de un futuro Estado palestino, otra línea roja para Benjamín Netanyahu.

Israel, eufórico

Los israelíes observaron con júbilo en proyecciones públicas cómo los 20 rehenes vivos, todos hombres, se reunieron con sus familias. Las multitudes se estallaron en vítores, mientras lágrimas de alegría corrían por rostros aliviados.

“¡Estás vivo! Dos brazos y dos piernas”, exclamó Zvika Mor al ver a su hijo Eitan por primera vez en dos años.

Hamás no realizó ceremonias para los cautivos antes de liberarlos. Mientras que grandes multitudes recibieron a los prisioneros liberados en Beitunia en Cisjordania ocupada por Israel y en Jan Yunis en Gaza. Los prisioneros hicieron señales de victoria mientras descendían de los autobuses que los trasladaron.