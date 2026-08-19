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¿Qué hacer si no me quedé la prepa que quería?

Periodo extemporáneo permite elegir opciones con espacios disponibles en bachillerato.

Por El Universal

Agosto 19, 2026 05:43 p.m.
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¿Qué hacer si no me quedé la prepa que quería?
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- Tras la publicación de los resultados del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS), de acuerdo con la SEP el 99.2 por ciento de los más de 191 mil aspirantes que participaron, obtuvo un lugar en alguna de sus tres primeras opciones.

      Opciones para aspirantes sin lugar en bachillerato

      Sin embargo, a pesar de que el proceso de asignación busca garantizar que ningún estudiante se quede sin opciones, hubo casos de aspirantes que no se quedaron en el bachillerato de su elección. Ante ello, estos estudiantes, aún pueden acceder a un lugar para estudiar el nivel medio superior.

      Registro extemporáneo y plataforma oficial

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      Si la opción signada en la plataforma no es del agrado del aspirante, aún puede registrarse al periodo extemporáneo ECOEMS. Esta segunda oportunidad se activa del 19 al 26 de agosto de 2026 y va dirigida a los aspirantes que no se inscribieron a tiempo en la convocatoria ordinaria o no obtuvieron un lugar asignado.

      En este registro se puede elegir entre las opciones educativas de acceso directo que cuenten con lugares disponibles, por lo que es importante iniciar lo más pronto posible el proceso en la plataforma Mi Derecho, mi lugar.

      Recuerda que para acceder, deberás seleccionar la opción "Atención de aspirantes extemporáneos" e iniciar sesión con tu cuenta Llave MX.

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