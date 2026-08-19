UNAM detecta intentos de trampa en examen presencial

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Ciudad de México, 19 de agosto (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó presuntas irregularidades durante el examen presencial de control aplicado a miles de aspirantes, luego de que la institución identificó el uso de inteligencia artificial y resultados atípicos en su primer proceso de admisión completamente en línea.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, informó que algunas faltas provocaron la suspensión de aspirantes, aunque aclaró que cada caso será revisado por los involucrados y funcionarios de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

"Se detectó alguna falta que llevó a la suspensión, pero tienen derecho a que se revise", declaró durante una rueda de prensa.

Entre las irregularidades se encontraron alteraciones en los comprobantes utilizados para ingresar a las sedes. De acuerdo con Lomelí, algunas personas modificaron nombres u otros datos en los documentos que originalmente les proporcionó la universidad.

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También se detectaron aspirantes que ingresaron a los baños para consultar sus teléfonos celulares, así como intentos de llevarse las preguntas para copiarlas posteriormente.

La UNAM convocó a cerca de 38 mil jóvenes a repetir la prueba de manera presencial entre el 12 y el 19 de agosto en sedes ubicadas en Guanajuato, Oaxaca, Baja California y Ciudad de México.

Al Palacio de los Deportes acudieron más de 30 mil aspirantes y en esa sede fueron identificados 22 casos de presuntas irregularidades.

El rector señaló que este tipo de incidentes también se presentan regularmente en los exámenes presenciales. Agregó que, si se comprueba algún error atribuible a la universidad, se restituirán los derechos de los aspirantes afectados.

Las revisiones deberán concluir esta semana para que los casos sean resueltos antes de la publicación de los resultados, prevista para el fin de semana del 29 y 30 de agosto.

El examen presencial fue organizado después de que la UNAM detectó irregularidades, posible uso de inteligencia artificial y calificaciones atípicas en la prueba digital. La institución suspendió temporalmente las inscripciones y rescindió el contrato con la empresa responsable de la plataforma utilizada en el proceso.

La controversia también provocó la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien consideró que la UNAM debe realizar un nuevo esfuerzo de austeridad y reorientar su presupuesto para ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior.