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Líder de ACNUR recorre refugios en Venezuela

Por AP

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Líder de ACNUR recorre refugios en Venezuela
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      Caracas, Ven.-. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, recorrió el sábado los albergues temporales habilitados en el norte de Venezuela para la población daminificada por el doblete de terremotos de junio, en una visita que abre un nuevo capítulo de cooperación internacional para el país sudamericano.

      Los devastadores sismos han afectado la vida de las personas "de la forma más dolorosa", declaró Salih a The Associated Press. "Ha causado mucho sufrimiento", afirmó.

      Es la primera vez que un funcionario de alto nivel de ACNUR llega a Venezuela.

      Durante su paso por varios países del continente, Salih dijo haber conocido a muchos venezolanos que aspiran a regresar al país "en paz y con dignidad", pero para que eso suceda "será necesaria la ayuda", señaló.

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      "Hemos acordado colaborar y cooperar para garantizar que todo esto se lleve a cabo de forma metódica y, con suerte, con la participación conjunta de la comunidad internacional", subrayó.

      Según las Naciones Unidas, se estima que en los últimos 11 años más de 7 millones de venezolanos se vieron obligados a emigrar en busca de una mejor calidad de vida. A raíz de esto, numerosos países comenzaron a exigirles visado, y quienes llegaron a Estados Unidos ahora temen ser deportados.

      Tras su arribo al país, Salih se reunió el viernes con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el canciller venezolano Félix Plasencia, con quienes dialogó sobre la recuperación tras los sismos, el retorno voluntario, la reintegración y un nuevo capítulo de cooperación, según informó en su cuenta de X. "El ACNUR está listo para apoyar", enfatizó.

      Durante la inspección del sábado en los sitios de acogida que han sido levantados por el Estado con apoyo de ACNUR, el alto comisionado interactuó con las familias, mujeres y niños que mantienen la esperanza de contar con un hogar permanente.

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