Líder serbio se lanza contra protestas

Zagreb.- El presidente de Serbia, el nacionalista Aleksandar Vucic, ha anunciado que aplicará “medidas sorprendentes” y decisivas contras los manifestantes que desde hace nueve meses acusan a su Gobierno de autoritario y corrupto, y a los que comparó este domingo con nazis y terroristas.

“Veréis la determinación del Estado serbio. Haremos todo lo posible para restablecer el orden, la paz. Haremos frente a todas las presiones externas, a todos los que nos amenazan y nos dicen lo que podemos y no podemos hacer”, declaró en una rueda de prensa, en la que calificó el comportamiento de los manifestantes de “auténtico terrorismo”.

Las continuas y multitudinarias protestas, lideradas por los universitarios, se han tornado violentas en los últimos días, con ataques a sedes del SNS, el partido de Vucic, y choques con la Policía y partidarios del presidente que ha dejado docenas de heridos y detenidos protestas.

Por su parte, el ministerio del Interior anunció este domingo que 56 manifestantes violentos han sido detenidos y seis agentes heridos durante los disturbios de anoche en Belgrado, Novi Sad y Valjevo, donde se incendió el edificio de la Fiscalía.

Aleksandar Vucic, que lleva más de diez años en el poder, aseguró que los “bandidos” han ocupado las calles y vaticinó que los manifestantes pronto comenzarán a cometer asesinatos.