Líder serbio se lanza contra protestas

Por EFE

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
Líder serbio se lanza contra protestas

Zagreb.- El presidente de Serbia, el nacionalista Aleksandar Vucic, ha anunciado que aplicará “medidas sorprendentes” y decisivas contras los manifestantes que desde hace nueve meses acusan a su Gobierno de autoritario y corrupto, y a los que comparó este domingo con nazis y terroristas.

“Veréis la determinación del Estado serbio. Haremos todo lo posible para restablecer el orden, la paz. Haremos frente a todas las presiones externas, a todos los que nos amenazan y nos dicen lo que podemos y no podemos hacer”, declaró en una rueda de prensa, en la que calificó el comportamiento de los manifestantes de “auténtico terrorismo”.

Las continuas y multitudinarias protestas, lideradas por los universitarios, se han tornado violentas en los últimos días, con ataques a sedes del SNS, el partido de Vucic, y choques con la Policía y partidarios del presidente que ha dejado docenas de heridos y detenidos protestas.

Por su parte, el ministerio del Interior anunció este domingo que 56 manifestantes violentos han sido detenidos y seis agentes heridos durante los disturbios de anoche en Belgrado, Novi Sad y Valjevo, donde se incendió el edificio de la Fiscalía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aleksandar Vucic, que lleva más de diez años en el poder, aseguró que los “bandidos” han ocupado las calles y vaticinó que los manifestantes pronto comenzarán a cometer asesinatos.

