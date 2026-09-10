Lloran entre las ruinas de escuela iraní
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Minab, Irán.- El sol se puso sobre esta ciudad del sur de Irán, y Heydar Sadeghi estaba donde se le puede encontrar casi todas las tardes: en un banco junto a los restos de la destrozada escuela de su nieto. Tenía el rostro empapado de lágrimas.
Una pancarta colocada alrededor de los escombros muestra los rostros de los alumnos y maestros que murieron aquí por un ataque aéreo estadounidense el 28 de febrero, el primer día de la guerra con Irán. Entre ellos están Hami, el nieto de Sadeghi de 11 años, y la madre del niño, Neda Salehizadeh.
"Busqué a mis niños entre los cuerpos, pensando que quizá alguno estaría entre ellos", contó Sadeghi, recordando cómo corrió hacia la escuela en los instantes posteriores a las explosiones.
La escuela Shajareh Tayyebeh se ha convertido en un lugar para lidiar con el duelo y preservar los recuerdos de los fallecidos. Aquí, los familiares intentan comprender lo incomprensible: cómo alrededor de 120 de sus hijos pudieron irse de golpe, justo después de que los dejaran para un día de clases.
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La pancarta en el lugar nombra a 120 estudiantes muertos —47 niñas y 73 niños— y a 26 maestros. Se presume que fallecieron otros tres menores, pero sus cadáveres nunca fueron encontrados.
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