Lluvias dificultan rastreo en China

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Pekín, China.- La lluvia, la inestabilidad de las laderas, los accesos dañados y los cortes de comunicaciones complican la búsqueda de los 265 desaparecidos por la riada en el condado chino de Gyirong (Tíbet), donde los equipos detectaron un lago formado por el represamiento natural del agua cerca del paso fronterizo con Nepal.

Este embalsamiento, originado por la acumulación de lodo y rocas que bloquea el cauce, agrava el peligro de desastres secundarios y dificulta las labores de desagüe, según medios estatales.

El terreno constituye otro de los principales obstáculos: según un experto del Ministerio de Recursos Naturales citado por CCTV, la zona afectada se encuentra en un valle de alta montaña y en un área de confluencia de cursos de agua, con desniveles superiores a los 3,000 metros y presencia de glaciares.

Señaló que todavía no está clara la estabilidad de la zona de montaña donde se originó el desprendimiento ni la situación del agua en los cauces, factores que condicionan tanto la evaluación de posibles desastres secundarios como la seguridad de los rescatistas.

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A ello se suma la estrechez del terreno y la lluvia, que aumenta el riesgo de nuevos derrumbes, deslizamientos y caídas de rocas y limita el empleo de maquinaria pesada, recogió CCTV.

Las comunicaciones también resultaron afectadas, por lo que las autoridades recurrieron a medios aéreos.

Un avión trasladó desde dicha provincia a 111 rescatistas, material especializado y cuatro perros de búsqueda.