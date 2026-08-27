logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Lluvias dificultan rastreo en China

El mal tiempo y los accesos afectados retrasan la ayuda

Por EFE

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
A
Lluvias dificultan rastreo en China
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Pekín, China.- La lluvia, la inestabilidad de las laderas, los accesos dañados y los cortes de comunicaciones complican la búsqueda de los 265 desaparecidos por la riada en el condado chino de Gyirong (Tíbet), donde los equipos detectaron un lago formado por el represamiento natural del agua cerca del paso fronterizo con Nepal.

      Este embalsamiento, originado por la acumulación de lodo y rocas que bloquea el cauce, agrava el peligro de desastres secundarios y dificulta las labores de desagüe, según medios estatales.

      El terreno constituye otro de los principales obstáculos: según un experto del Ministerio de Recursos Naturales citado por CCTV, la zona afectada se encuentra en un valle de alta montaña y en un área de confluencia de cursos de agua, con desniveles superiores a los 3,000 metros y presencia de glaciares.

      Señaló que todavía no está clara la estabilidad de la zona de montaña donde se originó el desprendimiento ni la situación del agua en los cauces, factores que condicionan tanto la evaluación de posibles desastres secundarios como la seguridad de los rescatistas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A ello se suma la estrechez del terreno y la lluvia, que aumenta el riesgo de nuevos derrumbes, deslizamientos y caídas de rocas y limita el empleo de maquinaria pesada, recogió CCTV.

      Las comunicaciones también resultaron afectadas, por lo que las autoridades recurrieron a medios aéreos.

      Un avión trasladó desde dicha provincia a 111 rescatistas, material especializado y cuatro perros de búsqueda.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Mike Masi transforma cangrejo verde en marisco premium en Maine
      Mike Masi transforma cangrejo verde en marisco premium en Maine

      Mike Masi transforma cangrejo verde en marisco premium en Maine

      SLP

      AP

      El cambio climático favorece la expansión del cangrejo verde, afectando la industria local.

      Zelenskyy recibe cachorro Freya, símbolo de resiliencia ucraniana
      Zelenskyy recibe cachorro Freya, símbolo de resiliencia ucraniana

      Zelenskyy recibe cachorro Freya, símbolo de resiliencia ucraniana

      SLP

      AP

      Freya, nieta de un perro sobreviviente del asedio de Bucha, fue entregada a Zelenskyy como símbolo de protección.

      Muere Dolly Parton, leyenda del country
      Muere Dolly Parton, leyenda del country

      Muere Dolly Parton, leyenda del country

      SLP

      AP

      La cantante y actriz falleció pacíficamente en Nashville

      Sequía golpea al campo europeo
      Sequía golpea al campo europeo

      Sequía golpea al campo europeo

      SLP

      EFE

      Las altas temperaturas y la escasez de agua empeoraron las perspectivas de los cultivos