Lluvias golpean los refugios de los desplazados

Deir al-Balah, Franja de Gaza.- La primera lluvia invernal intensa envió agua en cascada el sábado por el extenso campamento de tiendas de Muwasi en la Franja de Gaza, cuando el territorio lucha por hacer frente a las inundaciones y la infraestructura devastada tras dos años de guerra.

Los residentes intentaron cavar zanjas para desviar el agua y evitar que inundara sus tiendas, cuando la lluvia que comenzó se filtró a través de lonas desgarradas y refugios improvisados. Las lluvias empaparon las escasas pertenencias que las familias habían logrado salvar. Los fuertes vientos también pudieron volcar tiendas y arruinar los intentos de las familias de reunir alimentos y suministros en el momento en que se avecinaba otro invierno sombrío.

Hace dos semanas, Bassil Naggar compró una nueva tienda de campaña en el mercado negro por 2300 nuevos séqueles israelíes (712.50 dólares), porque el sol abrasador de verano había desgastado su antigua tienda. Aun así, el agua de lluvia se filtró.

“Pasé todo el viernes sacando agua de mi tienda”, comentó Naggar, añadiendo que las tiendas y pertenencias de sus vecinos estaban completamente destrozadas. “Los charcos de agua tienen varios centímetros de altura y no hay un drenaje adecuado”.

Niños descalzos chapoteaban en los charcos y las mujeres preparaban té afuera bajo nubes oscuras. Algunos intentaban refugiarse en edificios destruidos, incluso aquellos en riesgo de derrumbe, con agujeros abiertos cubiertos por trozos de plástico.

Según la ONU, Muwasi albergó hasta 425,000 palestinos desplazados este verano pasado, la gran mayoría viviendo en tiendas de campaña temporales improvisadas, luego de que la guerra de Israel con Hamás desplazara a la mayor parte de la población de Gaza, que supera los 2 millones de personas. Muwasi era en gran parte dunas no desarrolladas antes de que el ejército israelí lo designara como una zona humanitaria al inicio de la guerra.

La primera etapa del acuerdo de alto el fuego está llegando a su fin. La siguiente etapa, aún más desafiante, exige la creación de un órgano de gobierno para Gaza y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización. No está claro en qué punto se encuentran ambas cuestiones. Otra pregunta pendiente es el desarme propuesto por Hamás.

Se espera que el Consejo de Seguridad de la ONU someta a votación el lunes una propuesta de Estados Unidos para un mandato de la ONU para una fuerza de estabilización en Gaza, a pesar de la oposición de Rusia, China y algunos países árabes.