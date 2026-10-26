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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- Desde la última fecha FIFA en la que México jugó cuatro partidos amistosos, la joya tricolor Gilberto Mora no aparece en un juego oficial. De hecho, ni siquiera jugó todos los encuentros, ya que su última aparición fue en el empate contra Colombia, donde anotó su primer gol con la camiseta azteca.

Gilberto Mora reaparece en entrenamientos de Tijuana

Sin embargo, después de varios rumores sobre su estado de salud, esta semana reapareció en los entrenamientos de los Xolos de Tijuana y lo hizo con un detalle que llamó la atención del mundo entero: luciendo los botines de Lionel Messi.

Cabe recordar que el ganador de ocho Balones de Oro lo nombró como una de las 10 estrellas emergentes que redefinirán el futuro del futbol, y a todos esos jugadores, la "Pulga" les regaló un par de botines. Esos fueron los que "Morita", que ya es mayor de edad, lució en el entrenamiento de su equipo.

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Posible regreso de Gilberto Mora en próximos partidos

"Morita" podrá regresar, para un juego oficial, la siguiente semana ya sea en el partido pendiente ante América del día 28 de octubre o para el de la Jornada 15 ante Monterrey el día 31. Xolos cerrará la campaña ante Necaxa y Atlante.

Su regreso a las canchas aún se mantiene una incógnita, ya que no se espera que juegue esta noche el partido correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026 frente a Santos Laguna. Sin embargo, fuentes cercanas a los Xolos mencionan que podría volver para el fin de semana siguiente, cuando Tijuana visite a los Rayados de Monterrey en el Gigante de Acero.

El equipo dirigido por Sebastián Abreu ya empieza a extrañar a su máxima estrella, ya que antes de enfrentar a los Guerreros, los Xolos aparecen en la posición 11 de la tabla con 17 puntos, por lo que están obligados a ganar para meterse a zona de Liguilla.