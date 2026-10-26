Segob reconoce a transportistas que optan por diálogo ante paro

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que ante el mega paro convocado por diversas organizaciones transportistas para mañana lunes, la mayoría estuvo de acuerdo a sentarse a dialogar.

Segob reconoce diálogo y llama a evitar paro

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, mencionó que la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) no ha aceptado el diálogo y mantiene su convocatoria a manifestarse desde temprana hora.

"La postura de esa directiva es inexplicable cuando el resto del sector ha optado por la mesa de diálogo para que se atiendan sus demandas.

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"Paralelamente, Gobernación reconoce a las asociaciones y cámaras integrantes de la Canacar que se han deslindado de la movilización", dijo.

Gobernación reconoció que la mayoría de las organizaciones han manifestado públicamente su convicción de no afectar a la población con la convocatoria a la movilización.

Refrendó el llamado a la dirigencia de la Canacar a sumarse al diálogo y evitar acciones que afecten a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías de los propios industriales.

Concamin y gremios llaman al diálogo para evitar afectaciones

También destacó la intervención de la directiva de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) en el llamado a Canacar para conminarlos a que vayan al acuerdo.

El Gobierno de México reiteró que la mesa de diálogo permanece abierta y que la vía institucional es el camino para atender los planteamientos del sector.

Ante el llamado que hicieron organizaciones de transportistas como la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac), Federación Mexicoamericana de Transportistas A.C. (Fematrac) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) a un mega paro para este lunes 26 de octubre ante "múltiples problemáticas", grupos del gremio se han deslindado del llamado.

Las organizaciones convocantes acusaron una "crisis" en el sector transportista y exigieron un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante el llamado de la Segob.

"Los resultados han sido ineficientes y, lejos de resolverse, los problemas se han agravado", dijeron al señalar que han detenido diversas mesas con el gobierno.

"No buscamos confrontación: exigimos responsabilidad, soluciones verificables y compromisos que se cumplan. El autotransporte ya habló. Ahora esperamos una respuesta a la altura del problema", mencionaron.

Al señalar que "la lucha del gremio transportista no debe confundirse con los intereses de los monopolios empresariales ni con protagonismo", la Asociación Nacional Transportista (Antac) anunció que no participará en el paro.

"Respetamos el derecho de toda organización a manifestarse; no obstante, consideramos indispensable que cualquier movimiento nacional esté respaldado por objetivos definidos, propuestas viables y un compromiso genuino con quienes verdaderamente sostienen esta actividad.

"Antac no acompaña movilizaciones sin sustento ni respalda iniciativas que no coloquen al transportista en el centro de sus decisiones. Nuestra lucha no se construye con discursos ni con convocatorias carentes de objetivos claros, sino con trabajo constante, propuestas serias y acciones encaminadas a resolver las problemáticas reales del sector", dijo.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) anunció que tampoco participará en la movilización y reiteró que debe privilegiarse el diálogo, como ofreció la Segob.

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) hizo un llamado a privilegiar el diálogo permanente y la construcción de acuerdos que permitan atender las demandas del sector, sin afectar el libre tránsito de personas y mercancías.

"Hacemos un llamado a la anacar, a Hamotac, a Fematrac y a Indeco, para poner sus demandas en la mesa y aprovechar la disposición de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a dialogar y resolver (...).

"Las interrupciones en el transporte pueden tener consecuencias importantes para sectores como el floricultor, cuyos productos requieren una distribución rápida; el farmacéutico, que depende de entregas oportunas de medicamentos e insumos médicos; y el alimentario, en el que los retrasos pueden comprometer la conservación y disponibilidad de productos perecederos, entre otros.

"Por ello, cualquier interrupción en la circulación de mercancías tiene consecuencias que van más allá del propio sector, ya que afecta a las empresas, a los trabajadores, a los consumidores, a la movilidad de las personas y a las familias mexicanas", dijo la Concamin.