Renuncia Guadalupe Taddei: INE inicia proceso para nuevo presidente

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, anunció que presentará su renuncia al cargo este lunes ante la Cámara de Diputados tras los señalamientos de corrupción que la envuelven a ella y a su círculo de colaboradores cercanos.

Proceso para elegir presidente interino en el INE

Pero ¿qué sigue después de su renuncia? Exconsejeros electorales comparten la metodología que tanto el INE como la Cámara de Diputados deberían seguir para elegir a un nuevo presidente del Consejo General del INE.

Arturo Sánchez, exconsejero del antes IFE, detalló que, como en 2007, el Consejo General con las 10 consejerías restantes, deben elegir entre ellos a un presidente interino mientras la Cámara de Diputados procede a designar uno nuevo.

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En 2007, cuando renunció el entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, las consejerías decidieron que cada una ocuparía el interinato por un mes, mientras avanzaba el proceso en San Lázaro.

"Los consejeros que quedaban se turnaron la presidencia, un mes cada uno, mientras la Cámara de Diputados hacía el nombramiento correspondiente. Entonces, tendrán que ponerse de acuerdo en el Consejo General para nombrar a una persona, pero temporalmente", señaló Sánchez.

Procedimiento constitucional para designar nuevo presidente del INE

¿Cómo eligen diputados al nuevo presidente del INE?

De acuerdo con Jaqueline Peschard, también exconsejera del IFE, la Cámara de Diputados debe iniciar el proceso para seleccionar a un nuevo presidente o presidenta del INE tal como si concluyera el periodo normal de la consejería.

El procedimiento está establecido en el artículo 41, base V, apartado A, de la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE):

1. La Cámara de Diputados emite la convocatoria. Establece los requisitos para participar, las etapas de selección, los plazos y las fechas límite para elegir a la persona titular de la Presidencia del INE y, cuando corresponda, a las demás consejerías vacantes.

2. Un comité técnico evalúa a las personas aspirantes. El comité está integrado por cinco personas de reconocido prestigio: tres designadas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Revisa los requisitos legales y la idoneidad de quienes se registran.

3. Se integra una lista de personas mejor evaluadas. El comité selecciona a cinco personas por cada cargo vacante y entrega la lista a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

4. La Jucopo busca acuerdos políticos. La Junta de Coordinación Política, integrada por representantes de los grupos parlamentarios, impulsa acuerdos para definir las propuestas que serán sometidas al Pleno de la Cámara. De no concretarse los acuerdos, se realiza una lista para elegir la nueva presidencia del INE por tómbola.

5. El Pleno vota la designación. La elección requiere el voto de las dos terceras partes de las diputadas y los diputados presentes. Es una mayoría calificada, no una mayoría simple.

Errores que no deben volver a repetirse

De acuerdo con Arturo Sánchez, es preferible que una nueva presidencia del INE se nombre por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y no por tómbola, como fue la designación de Guadalupe Taddei en 2023.

Otro aspecto relevante para una nueva presidencia, según el exconsejero, es que quien llegue busque la manera de dar marcha atrás a la reforma de "los superpoderes", que en parte —dijo— ocasionó la crisis actual en el Instituto.

"Lo primero que debería hacer un nuevo consejero presidente o consejera sería solicitar el voto de todos los consejeros para nombrar a la Junta General Ejecutiva de inmediato, aunque la ley le dé la facultad de no hacerlo".

"Lo sensato sería hacer nombramientos que tuvieran el consenso de todos los consejeros electorales, empezando por la Secretaría Ejecutiva", señaló Sánchez.