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Aleks Syntek revela que le propusieron internarse seis meses

El cantante Aleks Syntek sufrió un brote de ansiedad durante un concierto el 15 de septiembre.

Por El Universal

Octubre 26, 2026 08:40 a.m.
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Aleks Syntek revela que le propusieron internarse seis meses
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Aleks Syntek está dispuesto a contar su versión de los hechos. A poco más de un mes de la polémica que protagonizó durante un concierto por las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez, el cantante reveló que atravesó una crisis emocional y que recibió la propuesta de permanecer seis meses internado en una clínica de salud mental, alternativa que le pareció una "locura".

      Crisis emocional de Aleks Syntek en concierto

      A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete de "Sexo, pudor y lágrimas" explicó que lo ocurrido el pasado 15 de septiembre fue consecuencia, según su propio relato, de un "brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo".

      "Amigos y familiares y fans, estoy dispuesto a abrir mi corazón, ya estoy preparado para hablarles de lo que pasó el 15 de septiembre y todo lo que sucedió conmigo, que mucha gente especuló", expresó el músico, quien adelantó que este lunes 26 de octubre compartirá más detalles.

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      Propuesta de internamiento y posposición de gira

      Syntek aseguró que, después del episodio, buscó ayuda y recibió distintas recomendaciones.

      El dato

      Tras sus problemas y polémicas, Aleks Syntek anunció que pospondría su gira por Europa, con la que celebra 35 años de trayectoria musical.

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