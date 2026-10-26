Aleks Syntek revela que le propusieron internarse seis meses
El cantante Aleks Syntek sufrió un brote de ansiedad durante un concierto el 15 de septiembre.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Aleks Syntek está dispuesto a contar su versión de los hechos. A poco más de un mes de la polémica que protagonizó durante un concierto por las fiestas patrias en la alcaldía Benito Juárez, el cantante reveló que atravesó una crisis emocional y que recibió la propuesta de permanecer seis meses internado en una clínica de salud mental, alternativa que le pareció una "locura".
Crisis emocional de Aleks Syntek en concierto
A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete de "Sexo, pudor y lágrimas" explicó que lo ocurrido el pasado 15 de septiembre fue consecuencia, según su propio relato, de un "brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo".
"Amigos y familiares y fans, estoy dispuesto a abrir mi corazón, ya estoy preparado para hablarles de lo que pasó el 15 de septiembre y todo lo que sucedió conmigo, que mucha gente especuló", expresó el músico, quien adelantó que este lunes 26 de octubre compartirá más detalles.
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Propuesta de internamiento y posposición de gira
Syntek aseguró que, después del episodio, buscó ayuda y recibió distintas recomendaciones.
El dato
Tras sus problemas y polémicas, Aleks Syntek anunció que pospondría su gira por Europa, con la que celebra 35 años de trayectoria musical.
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