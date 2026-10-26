Líderes de países felicitan a Lula por su reelección en Brasil

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Líderes regionales y mundiales felicitaron al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, después de que derrotara al candidato de la oposición, Flávio Bolsonaro, para ganar un inédito cuarto mandato.

Reacciones internacionales tras la victoria de Lula

Otros líderes de izquierda de la región reaccionaron con especial rapidez al resultado. Lula sigue siendo una figura venerada para la izquierda de la región, tras gobernar Brasil entre 2003 y 2010, cuando líderes de izquierda estaban al mando en gran parte de América Latina. Desde que regresó al poder en 2023, ha sido un crítico abierto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

México: presidenta Claudia Sheinbaum

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Una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe... Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil.

Cuba: presidente Miguel Díaz-Canel

Estimado hermano Lula te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo. Brasil puede contar con Cuba en la construcción de la unidad e integración de nuestra Patria Grande, latinoamericana y caribeña.

Argentina: expresidenta Cristina Kirchner

FELICITACIONES (...) a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla.

Mensajes de mandatarios y perspectivas regionales

Chile: presidente José Antonio Kast

Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región.

Ecuador: presidente Daniel Noboa

Felicitaciones Lula por esta victoria. Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos.

Perú: presidenta Keiko Fujimori

Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos.

Bolivia: presidente Rodrigo Paz

Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones.

China: portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun

China (...) expresa sus felicitaciones. Estamos listos para trabajar con Brasil para seguir impulsando la construcción de una comunidad China-Brasil con un futuro compartido.

España: presidente del Gobierno Pedro Sánchez

¡Gran victoria para Lula! Lo que ha pasado en Brasil pasará en España. La remontada del progresismo global acaba de comenzar.

Estados Unidos: senador Bernie Sanders

Lula ha defendido a los trabajadores brasileños y la democracia — y seguirá haciéndolo en los próximos cuatro años.

Ucrania: presidente Volodymyr Zelenskyy

Para nosotros en Ucrania, es importante que Brasil siga activo en los asuntos internacionales y continúe contribuyendo a la protección efectiva de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y los derechos de los Estados. Agradecemos a Brasil su apoyo inquebrantable a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Esperamos ampliar nuestra cooperación.

Rusia: presidente Vladímir Putin

En un mensaje publicado en el sitio web del Kremlin, Putin se dirigió a Lula como "querido amigo" y ofreció sus "más cálidas felicitaciones", diciendo que "los resultados de la votación confirmaron plenamente el reconocimiento de sus conciudadanos a sus sobresalientes cualidades de liderazgo, apoyo al esfuerzo continuo para lograr un desarrollo socioeconómico sostenible del país y proteger su soberanía e intereses legítimos en el escenario global".

Colombia: presidente Abelardo de la Espriella

El presidente colombiano aseguró que, aunque apoyó a Bolsonaro en la campaña, en las urnas triunfó Lula como el resultado de la democracia.

"Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada".

El conservador resaltó en X que Colombia y Brasil son "países hermanos", por lo que pueden trabajar en beneficio mutuo, respetando la soberanía y luchando contra el narcotráfico, la minería ilegal y la protección de la Amazonía.