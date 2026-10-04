Lula da Silva y Bolsonaro se dan baño de masas

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São Paulo, Bra.- El presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival más próximo, el senador Flávio Bolsonaro, encabezaron este sábado masivas movilizaciones en distintos puntos del estado de São Paulo, el principal colegio electoral de Brasil, para exhibir su músculo político antes de la votación del domingo.

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo, de los cuales 34 millones se encuentran en el estado de São Paulo, en donde ambos candidatos decidieron cerrar su campaña para las presidenciales y legislativas de este domingo.

Bajo un sol intenso, Lula avanzó a bordo de un camión de sonido luciendo su característico sombrero Panamá y agarrando las manos de una multitud vestida de rojo que se lanzaba sobre el vehículo para tocarlo.

Acompañado por su candidato a la gobernación del estado de São Paulo, Fernando Haddad, y las candidatas al Senado, Marina Silva y Simone Tebet, el líder progresista llamó a los presentes a ir a las urnas "con mucha tranquilidad, sabiendo que de un lado está la democracia y la soberanía", y "del otro lado, la barbarie y la corrupción".

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Por su parte, el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, acompañado por el gobernador del estado de São Paulo y candidato a la reelección, Tarcísio de Freitas, encabezó una marcha de motocicletas entre las localidades de Santa Bárbara d´Oeste y Americana, a unos 130 kilómetros de la capital. Allí, miles de simpatizantes acompañaron el recorrido con motos, autobuses y caravanas de automóviles, ondeando banderas de Brasil.

En caso de que este domingo ninguno de los candidatos alcance el 50 % de los votos válidos, se disputará una segunda ronda el 25 de octubre.