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BEIJING (AP) — Un antiguo miembro de uno de los principales órganos de toma de decisiones de China fue acusado formalmente de aceptar sobornos, reportó el jueves la prensa estatal, una semana después de que los líderes del Partido Comunista confirmaran su expulsión.

Ma Xingrui acusado formalmente de sobornos en China

Los fiscales en Yichang, una ciudad de la provincia de Hubei, en el centro del país, acusaron a Ma Xingrui de utilizar su posición para aceptar sobornos "excepcionalmente grandes" y para conseguir beneficios para otras personas, al tiempo que aceptaba activos financieros para sí mismo, informó la agencia noticiosa estatal Xinhua.

Ma había sido nombrado miembro del Politburó en 2022 y su caída se hizo pública en abril, cuando las autoridades señalaron que estaba siendo investigado por graves violaciones de la disciplina del partido y de las leyes nacionales, sin ofrecer más detalles.

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Cargos y antecedentes de Ma Xingrui

Había ocupado cargos de liderazgo en la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China, una empresa estatal encargada de aspectos del programa espacial chino, así como el puesto de secretario del partido en Shenzhen, el centro tecnológico de China, además de formar parte del Politburó. Los fiscales lo acusaron de utilizar los beneficios y poderes que se le otorgaban en esos cargos para cometer sus delitos, según Xinhua, que no ofreció más detalles sobre cómo lo hizo.

Es el último alto funcionario en caer en la prolongada campaña anticorrupción del presidente, Xi Jinping, una política reforzada en la reunión a puerta cerrada del quinto pleno del Comité Central celebrada la semana pasada, donde los dirigentes adoptaron una resolución para reforzar la disciplina y combatir la corrupción.

Los dirigentes también ratificaron las expulsiones de más de 30 altos funcionarios del partido, incluidos Ma y otro que hasta principios de año era el principal general del ejército.

El Politburó tenía 24 miembros antes de que tres de ellos —Ma y dos generales— fueran depurados recientemente.

Analistas han señalado que la campaña es una forma de imponer lealtad a Xi, además de erradicar la corrupción.

Ma fue jefe del Partido Comunista en la región de Xinjiang hasta 2025 y, antes de eso, fue gobernador de la provincia de Guangdong, la potencia manufacturera que limita con Hong Kong en el sur de China. En el sistema chino, el líder del partido tiene mayor rango que el gobernador en una provincia o región.