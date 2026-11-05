Red empresarial con contratos electorales operó 27 años: CSP

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La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Sánchez Buenrostro, afirmó que la red empresarial de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas operaba desde hace 27 años en el Instituto Nacional Electoral (INE) con empresas fachada que simulaban la competencia.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Buenrostro Sánchez explicó que "nos dimos a la labor a revisar desde donde viene el origen de estas empresas y la información más vieja que encontramos tiene 27 años y toda esta vinculada a los hermanos Hernández Casillas".

En ese sentido, detalló que José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas comenzaron a trabajar en 1983 en el Registro Nacional de Población (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación (Segob) a cargo de Juan Carlos Padilla Aguilar.

Precisó que desde ese año y hasta 1989, José Alfredo Hernández Casillas fungió como secretario particular de Padilla Aguilar, quien para entonces se desempeñaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), mientras que Raymundo Hernández Casillas se incorporó en el área de investigaciones.

"Estos hermanos empezaron su carrera en la administración pública al cobijo de Juan Carlos Padilla Aguilar", dijo.

Expuso que en los años subsecuentes, cuando Padilla Aguilar se va al Estado de México para desempeñarse como secretario de Obras, "los hermanos Hernández Casillas salen y se convierten en empresarios y empiezan a constituir las empresas".

Puntualizó que fue en 1999 cuando los hermanos comenzaron a participar en contrataciones públicas como proveedores en materia electoral en el Estado de México con una empresa denominada "Cartonera Plástica".

La renuncia de 7 consejeros tras escándalo de 2005

Recordó que en 2005 se dio un escándalo en el Estado de México relacionado con un contrato de los hermanos Hernández Casillas, "donde escaló tanto que tuvieron que renunciar siete de los consejeros electorales".

Adicionalmente, la funcionaria acusó que en el periodo de 2014 a 2023 se observaron diversas omisiones en materia de contratación en el INE y aseguró que el Consejo General de entonces asignó contratos de 23 OPLES por más de 2 mil millones de pesos a los hermanos Hernández Casillas como proveedores electorales.

Destacó que las principales empresas beneficiadas han sido "Formas Finas y Materiales", "Cajas Graf", "Seriplast de México", "Corporativo ZEG", y "Formas Finas Fernando Fernández", las cuales, sostuvo, funcionan como empresas fachada.

"Estas empresas primero son fachada, simulan la competencia, tienen vínculos entre proveedores y servidores públicos y además está la puerta giratoria (...) Las empresas no declaran empleados ni capacidad técnica, muchas declaran la misma dirección y el mismo teléfono. Son empresas fantasma", expresó.

Sheinbaum condena "cochinero" y "mafia electoral"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un "cochinero" y una "mafia electoral" la red de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, que durante años obtuvo contratos millonarios con organismos electorales, y sostuvo que las presuntas irregularidades no surgieron con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que tienen antecedentes de varias décadas.

La mandataria federal cuestionó que los señalamientos se hayan concentrado en Taddei y en su militancia en Morena, cuando, dijo, la red empresarial tiene antecedentes desde 1989 y se fortaleció entre 2014 y 2023, durante la integración del Consejo General del INE encabezado por Lorenzo Córdova.

"Por eso es, ¿de dónde sale todo este cochinero esta mafia electoral? Pues no surgió contra de ella y nadie refiere si realizó un acto ilegal, tiene que verlo en la Auditoría Superior... pero no nació ahí, disculpe, tiene muchos años. Y se fortaleció justo en esa época. Pero lo más increíble es que el creador de estos personajes y de estas empresas, pues, es miembro de su partida político".

Córdova acusa cortina de humo

El exconsejero electoral Lorenzo Córdova Vianello calificó como una "cortina de humo" que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya incluido una revisión histórica a los contratos del extinto IFE en la investigación actual por posible corrupción en el INE y el clan liderado por Guadalupe Taddei Zavala, que recientemente abandonó la presidencia del órgano electoral rodeada de señalamientos de corrupción.

Córdova Vianello, quien presidió el INE entre 2014 y 2023, señaló que el nuevo auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, hasta el momento se había manejado con "cierta autonomía" respecto del gobierno federal.

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Sin embargo, advirtió que "ahora parece que está haciendo el juego y abonando a la narrativa falaz, falsa que ha querido construir la presidenta (Claudia Sheinbaum) como una cortina de humo para eludir la responsabilidad de Morena y del oficialismo".

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En entrevista con Azucena Uresti, el exconsejero presidente del INE acusó al movimiento de la llamada 4T de propiciar la concentración de poder en manos de Taddei Zavala, así como un posible blindaje a la exfuncionaria que le facilitó cometer actos de corrupción.

Según Lorenzo Córdova, desde el año 2019 Morena ha tenido un "afán" por capturar el órgano electoral con ataques directos del expresidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la autonomía de este instituto.

"López Obrador lo que ha querido siempre es la concentración de poder. Quien crea que el INE no fue objeto de un ataque por parte del gobierno, simple y sencillamente no entendió ni vio nada", dijo.

"Que auditen, no tengo ningún miedo"

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo arremetió en la conferencia matutina en contra del Córdova, a quien señaló por "no haber hecho nada" en contra del duopolio empresarial que ha acaparado al INE en los últimos años.

Ante estas críticas, el exconsejero electoral dijo con Azucena Uresti que los nueve años de su administración fueron auditados por la ASF sin que se encontraran irregularidades pendientes.

"Que auditen, no tengo ningún miedo (...) Quieren auditar lo auditado, no hay ningún problema. Seguramente van a querer inventar, pero adelante. Pero no quieran escurrir el bulto de su responsabilidad", concluyó el exfuncionario electoral.