Marchan maestros por cambio educativo

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La Paz.- La Policía de Bolivia detuvo este martes a una treintena de docentes y estudiantes de institutos técnicos durante las protestas de los sindicatos de maestros contra la intención del Gobierno de transferir a las gobernaciones la administración de estos centros, una medida que consideran un intento de "privatizar" la educación.

El principal punto de conflicto fue la autopista que conecta las ciudades de La Paz y El Alto, que fue bloqueada por un grupo de maestros y estudiantes de una escuela técnica industrial, quienes utilizaron troncos, piedras y neumáticos para cortar la ruta, en la segunda jornada de una huelga de 48 horas que realiza magisterio a nivel nacional.

El comandante departamental de la Policía, Ricardo Terrazas, dijo a los medios que "tanto docentes como alumnos estaban extremadamente agresivos lanzando piedras a los vehículos", por lo que los agentes tuvieron que utilizar gases lacrimógenos para dispersarles.

Terrazas mencionó que el resultado es que se tiene "30 arrestados", quienes fueron trasladados hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) para que comparezcan "ante la autoridad competente", en el marco del cumplimiento del estado de excepción.

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