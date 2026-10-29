Laura Bozzo reaparece tras más de 10 días hospitalizada

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Laura Bozzo reapareció junto a su hija Alejandra tras sumar más de 10 días hospitalizada, la conductora de 75 años fue operada por una úlcera duodenal el pasado 13 de octubre, no obstante, su estado de salud se complicó al desarrollar neumonía y sepsis.

Laura Bozzo reaparece tras hospitalización y complicaciones

Desde entonces el apoyo de colegas y amigos se ha hecho presente en redes sociales, donde también ha circulado información falsa sobre su muerte, hace unas horas, el exprotagonista de telenovelas, Alfredo Adame compartió erróneamente un pésame a la familia de Laura, después ofreció una disculpa.

De estar internada en Acapulco fue trasladada en ambulancia a un hospital de la Ciudad de México, donde continúa en el área de cuidados intensivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Familia y amigos desmienten rumores y piden oraciones

Su hija Alejandra calmó las versiones falsas sobre la salud de su madre y compartió en sus estados de Instagram un video con ella al parecer desde la habitación del hospital.

Además de ese momento compartió lo publicado por Aleska Génesis, quien pidió encarecidamente al público parar con las noticias falsas e hizo un llamado a unirse en oraciones para que Bozzo mejore.

"Por favor, basta de difundir noticias FALSAS. Laura Bozzo NO ha fallecido. En estos momentos se encuentra en proceso de recuperación. En lugar de difundir rumores, unámonos en ORACIÓN por su pronta recuperación. Mucha fuerza, madre hermosa Te queremos y te esperamos", se lee.