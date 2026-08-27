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Meta pagará 18 mmdd para zanjar demandas

Por AP

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Meta pagará 18 mmdd para zanjar demandas
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      Oakland, Cal.- Meta acordó el miércoles un pago de hasta 18,000 millones de dólares y reforzará sus medidas de seguridad infantil en las plataformas de Facebook e Instagram para resolver un proceso legal histórico sobre la adicción a redes sociales entre los adolescentes que fue presentado por casi todos los estados del país.

      El acuerdo resolvió un caso crucial de varios años que pretendía responsabilizar al gigante tecnológico por el papel que sus plataformas desempeñaron en el deterioro de la salud mental de menores de edad. El proceso giró en torno a funciones diseñadas para captar la atención de los jóvenes. De recibir la aprobación del tribunal, el acuerdo pondrá fin a una avalancha de litigios contra Meta.

      El acuerdo se pagará a lo largo de 10 años. California recibirá la mayor cantidad, al menos 1.500 millones de dólares, pero varios otros estados recaudarán cientos de millones de dólares cada uno durante la década.

      Meta instó a rivales como TikTok y YouTube a adoptar medidas de seguridad similares.

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      El acuerdo de 18,000 mdd es apenas una fracción de los ingresos de Meta en 2025, que alcanzaron los 201,000 mdd.

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